https://ria.ru/20220314/raketa-1778087886.html
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска - РИА Новости, 14.03.2022
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска
Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:30
2022-03-14T15:30
2022-03-14T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
красноармейск
днр
украина
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что 14 марта около 11.30 мск с подконтрольной Киеву территории был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка."Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220314/traur-1778048989.html
красноармейск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
2022-03-14T15:30
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PT1M16S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, красноармейск, днр, украина
15:30 14.03.2022 (обновлено: 15:41 14.03.2022)
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска
Обстрел Донецка "Точкой-У" выполнили из контролируемого националистами Красноармейска