https://ria.ru/20220314/raketa-1778087886.html

"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска

"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска - РИА Новости, 14.03.2022

"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска

Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:30

2022-03-14T15:30

2022-03-14T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что 14 марта около 11.30 мск с подконтрольной Киеву территории был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка."Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220314/traur-1778048989.html

красноармейск

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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку 2022-03-14T15:30 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красноармейск, днр, украина