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"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/raketa-1778087886.html
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска - РИА Новости, 14.03.2022
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска
Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:30
2022-03-14T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
красноармейск
днр
украина
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что 14 марта около 11.30 мск с подконтрольной Киеву территории был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка."Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220314/traur-1778048989.html
красноармейск
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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
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в мире, красноармейск, днр, украина
15:30 14.03.2022 (обновлено: 15:41 14.03.2022)
 
"Точку-У" запустили из контролируемого националистами Красноармейска

Обстрел Донецка "Точкой-У" выполнили из контролируемого националистами Красноармейска

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что 14 марта около 11.30 мск с подконтрольной Киеву территории был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка.
"Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - подчеркнул генерал.
Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР объявят траур по жертвам ракетного удара "Точкой-У"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКрасноармейскДНРУкраина
 
 
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