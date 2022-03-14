https://ria.ru/20220314/provokatsiya-1778165140.html
ВСУ готовят провокации с использованием химвеществ, заявил Небензя
ВСУ готовят провокации с использованием химвеществ, заявил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ готовят провокации с использованием химвеществ, заявил Небензя
Украинские войска готовят провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить в этом Россию, сообщил постпред России при Организации... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:53
2022-03-14T21:53
2022-03-14T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
василий небензя
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ООН, 14 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить в этом Россию, сообщил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.Выступая на заседании Совбеза ООН, он сказал, что ночью 9 марта украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова около 80 тонн аммиака."А уже 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более что наши американские коллеги заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий", — добавил он.По словам Небензи, если "до такой провокации, не дай бог, все-таки дойдет дело", не нужно говорить, что Россия об этом не предупреждала.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220314/opk-1778151526.html
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, василий небензя, украина, вооруженные силы украины
21:53 14.03.2022 (обновлено: 22:18 14.03.2022)
ВСУ готовят провокации с использованием химвеществ, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя заявил, что ВСУ готовят провокации с использованием химвеществ