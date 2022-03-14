https://ria.ru/20220314/produkty-1778116345.html

В Китае ролик в поддержку продуктов из России набрал более 660 тысяч лайков

В Китае ролик в поддержку продуктов из России набрал более 660 тысяч лайков - РИА Новости, 14.03.2022

В Китае ролик в поддержку продуктов из России набрал более 660 тысяч лайков

Торговое представительство России в Китае в понедельник опубликовало ролик в приложении для коротких видео "Доуинь" (китайский аналог TikTok) в поддержку... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:13

2022-03-14T17:13

2022-03-14T17:15

россия

китай

маша и медведи

абрау-дюрсо

в мире

видео

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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Торговое представительство России в Китае в понедельник опубликовало ролик в приложении для коротких видео "Доуинь" (китайский аналог TikTok) в поддержку российских продуктов, представленных на китайском рынке, сообщили в торгпредстве.По состоянию на 21.45 по пекинскому времени (16.45 мск) ролик набрал более 660 тысяч "лайков"."Торгпредство России в Китае при участии представителей российского бизнеса записало видеообращение к китайским потребителям российской продукции. Торгпред России в Китае Алексей Дахновский поблагодарил китайских покупателей за интерес к продуктам из РФ, за их поддержку российских компаний, а представители российских брендов, представленных на китайском рынке, коротко рассказали о своей продукции", - сообщили РИА Новости в торгпредстве.Свои товары в ролике презентовали такие бренды, как "Синергетик" (бытовая химия), "Свитлогорье" (мороженое), "Алёнка" и "Маша и Медведь" (кондитерская продукция), "Абрау-Дюрсо" и "Балтика" (алкогольная продукция), "Дядя Ваня" и "Самобранка" (консервированные овощи), "Фрутик" и "Коробочка сока" (безалкогольные напитки) и "Доктор Море" (препараты для здоровья из морских компонентов)."Кроме того, в видеоролике была представлена продукция национального магазина российских товаров", - уточнили в торгпредстве.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777779690.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, китай, маша и медведи, абрау-дюрсо, в мире, видео