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Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции - РИА Новости, 14.03.2022
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Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции
Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции - РИА Новости, 14.03.2022
Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции
Минск достиг договорённости с РФ о снятии ограничений на импорт белорусской продукции, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:29
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МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Минск достиг договорённости с РФ о снятии ограничений на импорт белорусской продукции, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным."Премьер-министр России сказал, что Беларуси с сегодняшнего дня предоставлен режим супермаксимального благоприятствования. Даже какие-то оставшиеся вопросы, административные ограничения, нормативные, на поставку белорусской продукции будут ликвидированы", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.По его словам, это требование времени, естественный союзнический подход. "Мы будем помогать и поддерживать друг друга ", - добавил Головченко.
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экономика, россия, коронавирус в россии, в мире
23:29 14.03.2022
 
Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции

Премьер Белоруссии Головченко: Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Минск достиг договорённости с РФ о снятии ограничений на импорт белорусской продукции, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Премьер-министр России сказал, что Беларуси с сегодняшнего дня предоставлен режим супермаксимального благоприятствования. Даже какие-то оставшиеся вопросы, административные ограничения, нормативные, на поставку белорусской продукции будут ликвидированы", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.
По его словам, это требование времени, естественный союзнический подход. "Мы будем помогать и поддерживать друг друга ", - добавил Головченко.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:35
Минск рассчитывает на поддержку Москвы в период санкций, заявил Головченко
 
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