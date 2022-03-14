https://ria.ru/20220314/produktsiya-1778172277.html
Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции
Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции - РИА Новости, 14.03.2022
Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции
Минск достиг договорённости с РФ о снятии ограничений на импорт белорусской продукции, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:29
2022-03-14T23:29
2022-03-14T23:29
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МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Минск достиг договорённости с РФ о снятии ограничений на импорт белорусской продукции, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным."Премьер-министр России сказал, что Беларуси с сегодняшнего дня предоставлен режим супермаксимального благоприятствования. Даже какие-то оставшиеся вопросы, административные ограничения, нормативные, на поставку белорусской продукции будут ликвидированы", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.По его словам, это требование времени, естественный союзнический подход. "Мы будем помогать и поддерживать друг друга ", - добавил Головченко.
https://ria.ru/20220314/belorussiya-1778108369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, коронавирус в россии, в мире
Минск заявил, что Москва снимет ограничения на импорт белорусской продукции
Премьер Белоруссии Головченко: Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции