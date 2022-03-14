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МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/porazheniya-1778147334.html
МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения
МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения - РИА Новости, 14.03.2022
МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения
Россия решительно осуждает обстрел со стороны Украины по Донецку ракетой "Точка-У", Киев своими действиями пытается мстить за поражения в ходе проводимой... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:47
2022-03-14T19:54
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает обстрел со стороны Украины по Донецку ракетой "Точка-У", Киев своими действиями пытается мстить за поражения в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, заявили в МИД РФ.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек."Как известно, такого рода пуски санкционируются высшим руководством страны. Решительно осуждаем чудовищное деяние киевского режима. Это еще раз подтверждает, что националистическое правительство Украины нацелено продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР, чем оно занимается уже 8 лет в ходе карательной операции в Донбассе", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что, используя ракетное оружие против ни в чем не повинных людей, Киев пытается мстить за свои поражения в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР."Налицо все признаки агонии украинской власти", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html
россия
украина
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр)
19:47 14.03.2022 (обновлено: 19:54 14.03.2022)
 
МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения

МИД: ракетным ударов "Точкой-У" по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает обстрел со стороны Украины по Донецку ракетой "Точка-У", Киев своими действиями пытается мстить за поражения в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, заявили в МИД РФ.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек.
"Как известно, такого рода пуски санкционируются высшим руководством страны. Решительно осуждаем чудовищное деяние киевского режима. Это еще раз подтверждает, что националистическое правительство Украины нацелено продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР, чем оно занимается уже 8 лет в ходе карательной операции в Донбассе", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что, используя ракетное оружие против ни в чем не повинных людей, Киев пытается мстить за свои поражения в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
"Налицо все признаки агонии украинской власти", - добавили в МИД РФ.
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)
 
 
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