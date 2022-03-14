https://ria.ru/20220314/porazheniya-1778147334.html

МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения

МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения - РИА Новости, 14.03.2022

МИД: ракетным ударом по Донецку Киев пытается мстить за свои поражения

Россия решительно осуждает обстрел со стороны Украины по Донецку ракетой "Точка-У", Киев своими действиями пытается мстить за поражения в ходе проводимой... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:47

2022-03-14T19:47

2022-03-14T19:54

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает обстрел со стороны Украины по Донецку ракетой "Точка-У", Киев своими действиями пытается мстить за поражения в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, заявили в МИД РФ.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек."Как известно, такого рода пуски санкционируются высшим руководством страны. Решительно осуждаем чудовищное деяние киевского режима. Это еще раз подтверждает, что националистическое правительство Украины нацелено продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР, чем оно занимается уже 8 лет в ходе карательной операции в Донбассе", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что, используя ракетное оружие против ни в чем не повинных людей, Киев пытается мстить за свои поражения в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР."Налицо все признаки агонии украинской власти", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html

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Петр Попадюк

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