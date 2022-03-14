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В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/popasnaya-1778021452.html
В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной
В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной - РИА Новости, 14.03.2022
В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной
Генпрокуратура Луганской народной республики проведет проверку по факту расстрела украинскими войсками мирных жителей в городе Попасная в Донбассе, заявили... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:40
2022-03-14T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики проведет проверку по факту расстрела украинскими войсками мирных жителей в городе Попасная в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в воскресенье при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие."Следователями ГП ЛНР будет проведена проверка по факту расстрела мирных жителей города Попасная участниками вооруженных формирований Украины, а именно 57-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ", - заявил представитель пресс-службы генпрокуратуры республики. Он уточнил, что следователи проведут работу по сбору и фиксации доказательств, а также установлению причастных к данному преступлению лиц, для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственностиСледователями будет проведена работа по сбору и фиксации доказательств, установлению причастных лиц с целью дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/popasnaya-1777997623.html
https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
11:40 14.03.2022 (обновлено: 12:05 14.03.2022)
 
В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной

Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за расстрела украинцами мирных жителей в Попасной

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Луганск
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики проведет проверку по факту расстрела украинскими войсками мирных жителей в городе Попасная в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в воскресенье при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие.
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"Следователями ГП ЛНР будет проведена проверка по факту расстрела мирных жителей города Попасная участниками вооруженных формирований Украины, а именно 57-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ", - заявил представитель пресс-службы генпрокуратуры республики. Он уточнил, что следователи проведут работу по сбору и фиксации доказательств, а также установлению причастных к данному преступлению лиц, для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности
Следователями будет проведена работа по сбору и фиксации доказательств, установлению причастных лиц с целью дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.
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На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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