https://ria.ru/20220314/popasnaya-1778021452.html

В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной

В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной - РИА Новости, 14.03.2022

В ЛНР проведут проверку из-за расстрела мирных жителей в Попасной

Генпрокуратура Луганской народной республики проведет проверку по факту расстрела украинскими войсками мирных жителей в городе Попасная в Донбассе, заявили... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:40

2022-03-14T11:40

2022-03-14T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики проведет проверку по факту расстрела украинскими войсками мирных жителей в городе Попасная в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в воскресенье при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие."Следователями ГП ЛНР будет проведена проверка по факту расстрела мирных жителей города Попасная участниками вооруженных формирований Украины, а именно 57-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ", - заявил представитель пресс-службы генпрокуратуры республики. Он уточнил, что следователи проведут работу по сбору и фиксации доказательств, а также установлению причастных к данному преступлению лиц, для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственностиСледователями будет проведена работа по сбору и фиксации доказательств, установлению причастных лиц с целью дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/popasnaya-1777997623.html

https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина