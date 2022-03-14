https://ria.ru/20220314/popasnaya-1777997623.html
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли - РИА Новости, 14.03.2022
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли
Жители города Попасная, где были массовые убийства гражданских лиц, рассказали, что украинские войска загоняли танки во дворы и стреляли, сообщила народная... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:49
2022-03-14T09:49
2022-03-14T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Жители города Попасная, где были массовые убийства гражданских лиц, рассказали, что украинские войска загоняли танки во дворы и стреляли, сообщила народная милиция Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие."Кто стрелял?... Украина", - заявила одна из жительниц Попасной."Во дворы загоняют танки и начинают стрелять ... Одна хата сгорит ... Смотрим, там горит", - заявила еще одна жительница города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html
https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:49 14.03.2022 (обновлено: 10:17 14.03.2022)
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли
Жители Попасной, где были убийства гражданских, заявили, что ВСУ загоняли танки во дворы