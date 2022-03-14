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Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/popasnaya-1777997623.html
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли - РИА Новости, 14.03.2022
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли
Жители города Попасная, где были массовые убийства гражданских лиц, рассказали, что украинские войска загоняли танки во дворы и стреляли, сообщила народная... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:49
2022-03-14T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Жители города Попасная, где были массовые убийства гражданских лиц, рассказали, что украинские войска загоняли танки во дворы и стреляли, сообщила народная милиция Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие."Кто стрелял?... Украина", - заявила одна из жительниц Попасной."Во дворы загоняют танки и начинают стрелять ... Одна хата сгорит ... Смотрим, там горит", - заявила еще одна жительница города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:49 14.03.2022 (обновлено: 10:17 14.03.2022)
 
Жители Попасной рассказали, что ВСУ загоняли танки во дворы и стреляли

Жители Попасной, где были убийства гражданских, заявили, что ВСУ загоняли танки во дворы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Жители города Попасная, где были массовые убийства гражданских лиц, рассказали, что украинские войска загоняли танки во дворы и стреляли, сообщила народная милиция Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей, не исключено, что в общей массе есть выжившие.
Конашенков о продвижении российских войск
13 марта, 18:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ЛНР освободили от националистов город Попасная
"Кто стрелял?... Украина", - заявила одна из жительниц Попасной.
"Во дворы загоняют танки и начинают стрелять ... Одна хата сгорит ... Смотрим, там горит", - заявила еще одна жительница города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 17:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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