https://ria.ru/20220314/politinformatsiya-1778110156.html

Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию

Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию - РИА Новости, 14.03.2022

Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию

Союз женщин Кузбасса предложил губернатору Сергею Цивилеву вернуть в школы и учреждения среднего профессионального образования политинформацию, сообщила... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:41

2022-03-14T16:41

2022-03-14T16:41

общество

сергей цивилев

ссср

украина

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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Союз женщин Кузбасса предложил губернатору Сергею Цивилеву вернуть в школы и учреждения среднего профессионального образования политинформацию, сообщила пресс-служба администрации правительства региона."Представители Союза женщин Кузбасса вышли с инициативой к губернатору о возвращении в школы, учреждения СПО политинформации, чтобы учащиеся и студенты могли ориентироваться в событиях, которые происходят за рубежом. Сергей Цивилев поддержал идею и отметил важность патриотического воспитания современной молодежи", – говорится в сообщении.Как отметил Цивилев, любовь и уважение к Отечеству нужно воспитывать с детства. "Мы должны рассказывать нашим детям о том, что сейчас происходит на Украине, рассказывать им историческую правду, которую сейчас пытаются переписать, вычеркнуть славные победы русских солдат. Мы этого не допустим", — приводятся в сообщении его слова.Политинформация - работа по информированию о политической ситуации в школах, вузах и трудовых коллективах, которая проводилась в СССР.

https://sn.ria.ru/20170627/1497377592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/krym-1778097749.html

ссср

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей цивилев, ссср, украина