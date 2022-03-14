Рейтинг@Mail.ru
Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/politinformatsiya-1778110156.html
Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию
Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию - РИА Новости, 14.03.2022
Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию
Союз женщин Кузбасса предложил губернатору Сергею Цивилеву вернуть в школы и учреждения среднего профессионального образования политинформацию, сообщила... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:41
2022-03-14T16:41
общество
сергей цивилев
ссср
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756758498_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_9015c8100e074c90432685824b6b5a0c.jpg
КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Союз женщин Кузбасса предложил губернатору Сергею Цивилеву вернуть в школы и учреждения среднего профессионального образования политинформацию, сообщила пресс-служба администрации правительства региона."Представители Союза женщин Кузбасса вышли с инициативой к губернатору о возвращении в школы, учреждения СПО политинформации, чтобы учащиеся и студенты могли ориентироваться в событиях, которые происходят за рубежом. Сергей Цивилев поддержал идею и отметил важность патриотического воспитания современной молодежи", – говорится в сообщении.Как отметил Цивилев, любовь и уважение к Отечеству нужно воспитывать с детства. "Мы должны рассказывать нашим детям о том, что сейчас происходит на Украине, рассказывать им историческую правду, которую сейчас пытаются переписать, вычеркнуть славные победы русских солдат. Мы этого не допустим", — приводятся в сообщении его слова.Политинформация - работа по информированию о политической ситуации в школах, вузах и трудовых коллективах, которая проводилась в СССР.
https://sn.ria.ru/20170627/1497377592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/krym-1778097749.html
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756758498_201:0:2000:1349_1920x0_80_0_0_7e3c3fb98d8198e52e12ae14038e8214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей цивилев, ссср, украина
16:41 14.03.2022
 
Союз женщин Кузбасса попросил вернуть в школы политинформацию

Союз женщин Кузбасса попросил губернатора Цивилева вернуть в школы политинформацию

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе школы
Ученики в классе школы - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в классе школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Союз женщин Кузбасса предложил губернатору Сергею Цивилеву вернуть в школы и учреждения среднего профессионального образования политинформацию, сообщила пресс-служба администрации правительства региона.
"Представители Союза женщин Кузбасса вышли с инициативой к губернатору о возвращении в школы, учреждения СПО политинформации, чтобы учащиеся и студенты могли ориентироваться в событиях, которые происходят за рубежом. Сергей Цивилев поддержал идею и отметил важность патриотического воспитания современной молодежи", – говорится в сообщении.
Школьники на занятиях. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2017
27 июня 2017, 15:06
В Госдуме предложили вернуть в школы уроки политинформации
Как отметил Цивилев, любовь и уважение к Отечеству нужно воспитывать с детства. "Мы должны рассказывать нашим детям о том, что сейчас происходит на Украине, рассказывать им историческую правду, которую сейчас пытаются переписать, вычеркнуть славные победы русских солдат. Мы этого не допустим", — приводятся в сообщении его слова.
Политинформация - работа по информированию о политической ситуации в школах, вузах и трудовых коллективах, которая проводилась в СССР.
Учительница сортирует учебники в классе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:03В мире
Крымский политик призвал начать денацификацию Украины со школ и учебников
 
ОбществоСергей ЦивилевСССРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала