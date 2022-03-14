https://ria.ru/20220314/pogoda-1777989280.html
Жителям европейской части России пообещали холодную, но "красивую" погоду
Жителям европейской части России пообещали холодную, но "красивую" погоду - РИА Новости, 14.03.2022
Жителям европейской части России пообещали холодную, но "красивую" погоду
Похолодание прогнозируется в центре Европейской России со вторника, холодная аномалия составит два градуса, однако будет солнечно и безветренно, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:52
2022-03-14T08:52
2022-03-14T09:04
общество
россия
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Похолодание прогнозируется в центре Европейской России со вторника, холодная аномалия составит два градуса, однако будет солнечно и безветренно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Со вторника начнется изменение погоды. Это значит, что на всей европейской территории России увеличение суточного хода (колебания температуры в течение суток - ред.). Ночные температуры будут заметно отрицательные, вполне зимние ночи. Однако, во вторник и среду будет очень солнечно. Дневные температуры будут около ноля", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что к середине недели ночные температуры достигнут двузначных отрицательных отметок. Температура будет на два градуса ниже нормы. Наиболее холодные температуры будут в 7-8 часов утра."Погода будет холодной, но в то же время красивой. Во вторник-среду будет яркое солнце, снега еще много… Сильного ветра не прогнозируется. Но все-таки это еще не весна", - добавил Вильфанд.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/pogoda-1777648916.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, роман вильфанд, погода
08:52 14.03.2022 (обновлено: 09:04 14.03.2022)
Жителям европейской части России пообещали холодную, но "красивую" погоду
Глава Гидрометцентра Вильфанд ожидает "холодную, но красивую" погоду со вторника
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Похолодание прогнозируется в центре Европейской России со вторника, холодная аномалия составит два градуса, однако будет солнечно и безветренно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Со вторника начнется изменение погоды. Это значит, что на всей европейской территории России
увеличение суточного хода (колебания температуры в течение суток - ред.). Ночные температуры будут заметно отрицательные, вполне зимние ночи. Однако, во вторник и среду будет очень солнечно. Дневные температуры будут около ноля", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что к середине недели ночные температуры достигнут двузначных отрицательных отметок. Температура будет на два градуса ниже нормы. Наиболее холодные температуры будут в 7-8 часов утра.
"Погода будет холодной, но в то же время красивой. Во вторник-среду будет яркое солнце, снега еще много… Сильного ветра не прогнозируется. Но все-таки это еще не весна", - добавил Вильфанд.