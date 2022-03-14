https://ria.ru/20220314/pogoda-1777987952.html
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник - РИА Новости, 14.03.2022
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник
Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:35
2022-03-14T08:35
2022-03-14T08:35
общество
россия
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В первый день недели погода ласковая, теплая, апрельская. Она будет опережать климатический график как минимум на две недели… Погода будет соответствовать показателям первого апреля, и это не шутка", - сказал он.Вильфанд отметил, что прогнозируется температура 3-4 градуса днем, осадков не ожидается, давление будет выше нормы.Как уточнил специалист, во вторник режим циркуляции в атмосфере начнет меняться, влияние будет оказывать антициклон, поэтому ожидается похолодание.
https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, роман вильфанд, погода
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник
Вильфанд сообщил об апрельской погоде в понедельник в Европейской России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В первый день недели погода ласковая, теплая, апрельская. Она будет опережать климатический график как минимум на две недели… Погода будет соответствовать показателям первого апреля, и это не шутка", - сказал он.
Вильфанд
отметил, что прогнозируется температура 3-4 градуса днем, осадков не ожидается, давление будет выше нормы.
Как уточнил специалист, во вторник режим циркуляции в атмосфере начнет меняться, влияние будет оказывать антициклон, поэтому ожидается похолодание.