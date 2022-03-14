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Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник - РИА Новости, 14.03.2022
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Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник - РИА Новости, 14.03.2022
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник
Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:35
2022-03-14T08:35
общество
россия
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В первый день недели погода ласковая, теплая, апрельская. Она будет опережать климатический график как минимум на две недели… Погода будет соответствовать показателям первого апреля, и это не шутка", - сказал он.Вильфанд отметил, что прогнозируется температура 3-4 градуса днем, осадков не ожидается, давление будет выше нормы.Как уточнил специалист, во вторник режим циркуляции в атмосфере начнет меняться, влияние будет оказывать антициклон, поэтому ожидается похолодание.
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общество, россия, роман вильфанд, погода
08:35 14.03.2022
 
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник

Вильфанд сообщил об апрельской погоде в понедельник в Европейской России

© РИА Новости / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В первый день недели погода ласковая, теплая, апрельская. Она будет опережать климатический график как минимум на две недели… Погода будет соответствовать показателям первого апреля, и это не шутка", - сказал он.
Вильфанд отметил, что прогнозируется температура 3-4 градуса днем, осадков не ожидается, давление будет выше нормы.
Как уточнил специалист, во вторник режим циркуляции в атмосфере начнет меняться, влияние будет оказывать антициклон, поэтому ожидается похолодание.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандПогода
 
 
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