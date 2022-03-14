https://ria.ru/20220314/pogoda-1777987952.html

Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник

Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник - РИА Новости, 14.03.2022

Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник

Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:35

2022-03-14T08:35

2022-03-14T08:35

общество

россия

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Погода в центре Европейской России в понедельник будет опережать норму на недели и соответствовать показателям 1 апреля, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В первый день недели погода ласковая, теплая, апрельская. Она будет опережать климатический график как минимум на две недели… Погода будет соответствовать показателям первого апреля, и это не шутка", - сказал он.Вильфанд отметил, что прогнозируется температура 3-4 градуса днем, осадков не ожидается, давление будет выше нормы.Как уточнил специалист, во вторник режим циркуляции в атмосфере начнет меняться, влияние будет оказывать антициклон, поэтому ожидается похолодание.

https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, роман вильфанд, погода