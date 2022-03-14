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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 14.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Небольшие осадки, высокое давление и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:54
2022-03-14T07:54
общество
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Небольшие осадки, высокое давление и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать уходящий на юго-восток атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами преимущественно в первой половине дня пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега и слабого дождя. Днём в Москве плюс 2-4, по области - ноль - плюс 5. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление растёт, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва
07:54 14.03.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Леус пообещал москвичам в понедельник небольшие осадки и до плюс четырех градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТеплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Небольшие осадки, высокое давление и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать уходящий на юго-восток атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами преимущественно в первой половине дня пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега и слабого дождя. Днём в Москве плюс 2-4, по области - ноль - плюс 5. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
Парк Победы на Поклонной горе в Москв - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
07:39
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По словам синоптика, атмосферное давление растёт, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
 
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