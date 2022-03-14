https://ria.ru/20220314/pogoda-1777984617.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 14.03.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Небольшие осадки, высокое давление и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T07:54

2022-03-14T07:54

2022-03-14T07:54

общество

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Небольшие осадки, высокое давление и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать уходящий на юго-восток атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами преимущественно в первой половине дня пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега и слабого дождя. Днём в Москве плюс 2-4, по области - ноль - плюс 5. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление растёт, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220314/moskva-1777983844.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва