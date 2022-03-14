https://ria.ru/20220314/podmoskove-1778045115.html

В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение

В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение - РИА Новости, 14.03.2022

В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение

Власти Московской области упростят передачу земли в аренду для предприятий по производству товаров в рамках программы по импортозамещению, сообщила министр... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:09

2022-03-14T13:09

2022-03-14T13:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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КРАСНОГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Власти Московской области упростят передачу земли в аренду для предприятий по производству товаров в рамках программы по импортозамещению, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания правительства Подмосковья."Еще одна мера – это льготная передача земли в аренду без торгов для предприятий по импортозамещению. Арендная ставка будет составлять 1 рубль на срок три года", - сказала Зиновьева.Она также добавила, что подать заявку на импортозамещение можно на региональном портале в режиме онлайн."Просим Мособлдуму рассмотреть эту меру в ускоренном режиме, чтобы внести изменения в региональное законодательство", - добавила Зиновьева.

https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума