https://ria.ru/20220314/podmoskove-1778045115.html
В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение
В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение - РИА Новости, 14.03.2022
В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение
Власти Московской области упростят передачу земли в аренду для предприятий по производству товаров в рамках программы по импортозамещению, сообщила министр... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:09
2022-03-14T13:09
2022-03-14T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488593_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_ecfa306e227a03d870dd91c86ae2f267.jpg
КРАСНОГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Власти Московской области упростят передачу земли в аренду для предприятий по производству товаров в рамках программы по импортозамещению, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания правительства Подмосковья."Еще одна мера – это льготная передача земли в аренду без торгов для предприятий по импортозамещению. Арендная ставка будет составлять 1 рубль на срок три года", - сказала Зиновьева.Она также добавила, что подать заявку на импортозамещение можно на региональном портале в режиме онлайн."Просим Мособлдуму рассмотреть эту меру в ускоренном режиме, чтобы внести изменения в региональное законодательство", - добавила Зиновьева.
https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488593_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_58533a589f1cc041654601a0e1c292e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума