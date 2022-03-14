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В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение - РИА Новости, 14.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220314/podmoskove-1778045115.html
В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение
В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение - РИА Новости, 14.03.2022
В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение
Власти Московской области упростят передачу земли в аренду для предприятий по производству товаров в рамках программы по импортозамещению, сообщила министр... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:09
2022-03-14T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Власти Московской области упростят передачу земли в аренду для предприятий по производству товаров в рамках программы по импортозамещению, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания правительства Подмосковья."Еще одна мера – это льготная передача земли в аренду без торгов для предприятий по импортозамещению. Арендная ставка будет составлять 1 рубль на срок три года", - сказала Зиновьева.Она также добавила, что подать заявку на импортозамещение можно на региональном портале в режиме онлайн."Просим Мособлдуму рассмотреть эту меру в ускоренном режиме, чтобы внести изменения в региональное законодательство", - добавила Зиновьева.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
13:09 14.03.2022
 

В Подмосковье упростят передачу земли в аренду под импортозамещение

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе в подмосковье
Рабочий в сборочном цехе в подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КРАСНОГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Власти Московской области упростят передачу земли в аренду для предприятий по производству товаров в рамках программы по импортозамещению, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания правительства Подмосковья.
"Еще одна мера – это льготная передача земли в аренду без торгов для предприятий по импортозамещению. Арендная ставка будет составлять 1 рубль на срок три года", - сказала Зиновьева.
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Она также добавила, что подать заявку на импортозамещение можно на региональном портале в режиме онлайн.
"Просим Мособлдуму рассмотреть эту меру в ускоренном режиме, чтобы внести изменения в региональное законодательство", - добавила Зиновьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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