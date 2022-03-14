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Россиянам объяснили, как платить со смартфона в условиях санкций
Россиянам объяснили, как платить со смартфона в условиях санкций - РИА Новости, 14.03.2022
Россиянам объяснили, как платить со смартфона в условиях санкций
На рынке есть аналоги заблокированных сервисов для оплаты товаров и услуг со смартфона, рассказал агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:12
2022-03-14T02:12
2022-03-14T02:12
технологии
google android
санкции в отношении россии
карта "мир"
россия
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На рынке есть аналоги заблокированных сервисов для оплаты товаров и услуг со смартфона, рассказал агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.Эксперт обращает внимание, что аналоги, позволяющие платить телефоном, работают на ОС Android. Также важно помнить, что оплата через смартфон происходит с помощью технологии NFC.Среди аналогов стоит отметить мобильную платежную систему MirPay, которая поддерживает работу карт "МИР". Разработчиком приложения выступает Национальная система платёжных карт NSPK.Эксперт предупредила, что в процессе поиска альтернатив заблокированным сервисам высок риск попасть в руки аферистов. В ближайшее время стоит ожидать фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем, предупреждает Лынова. Таким образом, у пользователей повышается риск лишиться сбережений, привязывая карты к ненадежным сервисам бесконтактной оплаты.
https://ria.ru/20220311/mir-1777766261.html
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технологии, google android, санкции в отношении россии, карта "мир", россия
Россиянам объяснили, как платить со смартфона в условиях санкций
Аналитик Лынова рассказала о работе мобильной платежной системы MirPay в условиях санкций