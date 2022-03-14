https://ria.ru/20220314/plas-forum-1778018345.html

В Москве пройдет ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail".

В Москве пройдет ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail". - РИА Новости, 14.03.2022

В Москве пройдет ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail".

Ключевые участники отрасли рассмотрят основные вызовы и задачи, стоящие перед российской розничной индустрией, последние тренды офлайн-ритейла, электронной... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:36

2022-03-14T11:36

2022-03-14T11:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 мар – Оргкомитет ПЛАС-Форума. Пятого апреля в отеле Radisson Slavyanskaya в Москве пройдет ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail". Ключевые участники отрасли рассмотрят основные вызовы и задачи, стоящие перед российской розничной индустрией, последние тренды офлайн-ритейла, электронной коммерции и платежной индустрии, получат доступ к актуальной информации о современных бизнес-кейсах и технологических решениях, смогут оценить их эффективность и создать предпосылки для развития собственного розничного бизнеса, а также представить собственные кейсы и решения крупнейшим игрокам индустрии.В рамках ПЛАС-Форума: "Online & Offline Retail" состоится инновационная выставка продуктов ведущих вендоров, поставщиков сервисов для развития бизнеса, маркетинга, ИТ-операций, логистики, безопасности, самообслуживания, e-commerce и платежных решений.ПЛАС-Форум – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты таргетированной аудитории независимо от выбранного Вами формата участия.Аудитория ПЛАС-Форум традиционно отличается самым высоким уровнем аудитории, включая основных участников отрасли, среди которых:· ведущие эксперты в области онлайн- и офлайн-ритейла;В этом году мы готовим еще более масштабный и интересный форум:Основные темы Форума:· Форс-мажорное изменение торгового ритейла. Что произошло и как изменится торговый ритейл за ближайшие 6 месяцев?· Госрегулирование торговых наценок. Как мы действуем в нынешних условиях?· Логистические цепочки поставок в нынешней ситуации. Куда идем? Видны ли основные тенденции?· Сетевой и несетевой офлайн-ритейл. Управление проблемами· e-Commerce. Уроки 2020-2022. Новые тренды и решения· Онлайн продажи. Чего добились в 2020-2022. А что так и осталось планами? Лидеры e-Commerce· Новый ландшафт рынка фудтеха. Практика лидеров. Драйверы роста· Сети и поставщики. Курс на саморегулирование· Цифровая трансформация ритейла. Новая стратегия и практика по результатам коронакризиса и спецоперации· Биометрия и идентификация. Перспективы и разочарования· HR-стратегия – элемент управления репутацией· Банки и ритейл. Эквайринг и QR-платежи. Куда идем? От чего откажемся?· Платежные инструменты в ритейле· Форматы кредитования в условиях поствоенного кризиса· Лояльность и маркетинг. Трансформация рынка. Приоритетные направления· Маркировка. Технологии и бизнес· Инкассация и самоинкассация. Практики лидеров рынка по опыту работы во время пандемии· Фулфилмент и логистика. Актуальные решения· Безопасность в ритейлеКруг спонсоров 8-го Международного ПЛАС-Форума "Online & Offline Retail" уже пополнили следующие участники:Глобальный спонсор:NewlandГенеральный спонсор:OZON Rocket, HyosungКоктейльный спонсор:PaymoГлавные спонсоры:Совкомбанк, Dostavista, Кошелек, Kvint, Международные процессинговые системы, Xway, Сбер Корус, edna, Сбер Логистика, 1с Рарус, AdSensor, Мультикарта, Solar Staff, СКБ-банк, dpd, Feitian Headquarters, InvoiceBox, Прямиком (Master Delivery), RichCall, UiPathПартнеры: ICL Techno, Genesis block, Автоматы.Ру, BSL, Valuement Group, Leopon, Boxberry, DEEP2000, Ю money, Гамма-Центр, Lasmart, cmt, ЕВРОПЕУМ, INTHEMELAB, WebimПоспешите зарегистрироваться, количество мест ограничено! Регистрация.Информационная поддержка: "Retail-Loyalty.org" и "PLUSworld.ru".Следите за нашими новостями на информационном портале, официальном сайте мероприятия, а также присоединяйтесь к числу наших друзей в Facebook, Telegram и к официальному каналу в Telegram: ПЛАС ФорумПо дополнительным вопросам обращайтесь в Оргкомитет ПЛАС-Форума!эл.почта.тел.: +7 495 961 1065Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы