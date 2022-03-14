https://ria.ru/20220314/peregovory-1778146810.html
Мединский заявил, что российско-украинские переговоры проходят каждый день
Мединский заявил, что российско-украинские переговоры проходят каждый день - РИА Новости, 14.03.2022
Мединский заявил, что российско-украинские переговоры проходят каждый день
Делегация РФ на переговорах с Украиной пытается сделать все возможное для выполнения задач, поставленных российским президентом Владимиром Путиным, для мирного... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:44
2022-03-14T19:44
2022-03-14T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир мединский
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Делегация РФ на переговорах с Украиной пытается сделать все возможное для выполнения задач, поставленных российским президентом Владимиром Путиным, для мирного будущего, заявил помощник президента РФ, глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский."Ежедневно, без выходных, в формате ВКС проходят переговоры с делегацией Украины. Этот формат сильно экономит время и средства", - написал Мединский в Telegram."Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В. Путиным задач, для мирного будущего России", - сказал он.В понедельник прошёл четвёртый раунд переговоров России и Украины в формате видеосвязи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778054931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
19:44 14.03.2022 (обновлено: 20:07 14.03.2022)
Мединский заявил, что российско-украинские переговоры проходят каждый день
Мединский заявил, что российско-украинские переговоры проходят каждый день по видеосвязи