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В офисе Зеленского заявили о "сдержанном оптимизме" в переговорах с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777990638.html
В офисе Зеленского заявили о "сдержанном оптимизме" в переговорах с Россией
В офисе Зеленского заявили о "сдержанном оптимизме" в переговорах с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
В офисе Зеленского заявили о "сдержанном оптимизме" в переговорах с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что со "сдержанным оптимизмом" оценивает прогресс переговоров Украины с Россией. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:03
2022-03-14T09:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил подоляк
украина
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что со "сдержанным оптимизмом" оценивает прогресс переговоров Украины с Россией."Мой осторожный оптимизм основан на том, что они (РФ - ред.) понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали", - сказал Подоляк в интервью американскому телеканалу ABC. Он добавил, что Украина не пойдет на уступки России.Кроме того, советник подчеркнул, что сейчас идет "третья мировая война", и поэтому лидеры стран мира должны "выбрать сторону".Ранее Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией по видеосвязи начнутся в понедельник в 10.30 (11.30 мск).В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
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в мире, михаил подоляк, украина, россия
09:03 14.03.2022
 
В офисе Зеленского заявили о "сдержанном оптимизме" в переговорах с Россией

Советник Зеленского Подоляк: переговоры с Россией проходят со сдержанным оптимизмом

© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии
Перейти в фотобанк
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что со "сдержанным оптимизмом" оценивает прогресс переговоров Украины с Россией.
"Мой осторожный оптимизм основан на том, что они (РФ - ред.) понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали", - сказал Подоляк в интервью американскому телеканалу ABC. Он добавил, что Украина не пойдет на уступки России.
Кроме того, советник подчеркнул, что сейчас идет "третья мировая война", и поэтому лидеры стран мира должны "выбрать сторону".
Ранее Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией по видеосвязи начнутся в понедельник в 10.30 (11.30 мск).
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Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил ПодолякУкраинаРоссия
 
 
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