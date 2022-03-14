https://ria.ru/20220314/patriot-1778002197.html

В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot

В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot - РИА Новости, 14.03.2022

В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что интереса к американским комплексам ПВО Patriot у Турции сейчас нет, преимущество... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:14

2022-03-14T10:14

2022-03-14T10:14

турция

анталья (провинция)

с-400 «триумф»

в мире

сша

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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что интереса к американским комплексам ПВО Patriot у Турции сейчас нет, преимущество обеспечат российские С-400."В настоящее время с нашей стороны спроса на Patriot нет. Если говорить об оборонной промышленности, то мы перевернули эту страницу. Этот вопрос снят с повестки Управления оборонной промышленности, поскольку нас не воспринимали в качестве собеседника. Не нужно плыть против течения", - сказал Демир журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.По его словам, всякие боевые действия предполагают осуществление воздушных атак, а если сторона не в состоянии приостановить атаки с воздуха, то окажется мишенью для регулярных ударов."Что касается систем ПВО, мы можем сказать следующее: в настоящее время у нас на вооружении стоит 4 типа систем ПВО. 3-4 года назад их число равнялось нулю. Установлены Korkut, Sungur, HİSAR A+ и HİSAR 0+. Мы осуществили первые испытания Siper. Наши продукты появятся один за другим в моделях с различными радиусами действия, спектром возможностей и головками самонаведения. Противовоздушная оборона – это весьма важный вопрос. Конечно, до настоящего времени Турция использовала для противодействия атакам с воздуха самолёты, а сейчас у неё появились весьма значимые возможности на более низком уровне. Нельзя пренебрегать С-400 - это одна из лучших систем ПВО в мире. Я считаю, что она обеспечит большое преимущество в вопросе противовоздушной обороны", - сказал Демир.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777640007.html

https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777795722.html

турция

анталья (провинция)

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

турция, анталья (провинция), с-400 «триумф», в мире, сша