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В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot - РИА Новости, 14.03.2022
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В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot
В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot - РИА Новости, 14.03.2022
В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что интереса к американским комплексам ПВО Patriot у Турции сейчас нет, преимущество... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:14
2022-03-14T10:14
турция
анталья (провинция)
с-400 «триумф»
в мире
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что интереса к американским комплексам ПВО Patriot у Турции сейчас нет, преимущество обеспечат российские С-400."В настоящее время с нашей стороны спроса на Patriot нет. Если говорить об оборонной промышленности, то мы перевернули эту страницу. Этот вопрос снят с повестки Управления оборонной промышленности, поскольку нас не воспринимали в качестве собеседника. Не нужно плыть против течения", - сказал Демир журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.По его словам, всякие боевые действия предполагают осуществление воздушных атак, а если сторона не в состоянии приостановить атаки с воздуха, то окажется мишенью для регулярных ударов."Что касается систем ПВО, мы можем сказать следующее: в настоящее время у нас на вооружении стоит 4 типа систем ПВО. 3-4 года назад их число равнялось нулю. Установлены Korkut, Sungur, HİSAR A+ и HİSAR 0+. Мы осуществили первые испытания Siper. Наши продукты появятся один за другим в моделях с различными радиусами действия, спектром возможностей и головками самонаведения. Противовоздушная оборона – это весьма важный вопрос. Конечно, до настоящего времени Турция использовала для противодействия атакам с воздуха самолёты, а сейчас у неё появились весьма значимые возможности на более низком уровне. Нельзя пренебрегать С-400 - это одна из лучших систем ПВО в мире. Я считаю, что она обеспечит большое преимущество в вопросе противовоздушной обороны", - сказал Демир.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777640007.html
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анталья (провинция)
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турция, анталья (провинция), с-400 «триумф», в мире, сша
10:14 14.03.2022
 
В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot

Глава управления оборонпрома Демир: интереса к американским Patriot у Турции сейчас нет

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что интереса к американским комплексам ПВО Patriot у Турции сейчас нет, преимущество обеспечат российские С-400.
"В настоящее время с нашей стороны спроса на Patriot нет. Если говорить об оборонной промышленности, то мы перевернули эту страницу. Этот вопрос снят с повестки Управления оборонной промышленности, поскольку нас не воспринимали в качестве собеседника. Не нужно плыть против течения", - сказал Демир журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.
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По его словам, всякие боевые действия предполагают осуществление воздушных атак, а если сторона не в состоянии приостановить атаки с воздуха, то окажется мишенью для регулярных ударов.
"Что касается систем ПВО, мы можем сказать следующее: в настоящее время у нас на вооружении стоит 4 типа систем ПВО. 3-4 года назад их число равнялось нулю. Установлены Korkut, Sungur, HİSAR A+ и HİSAR 0+. Мы осуществили первые испытания Siper. Наши продукты появятся один за другим в моделях с различными радиусами действия, спектром возможностей и головками самонаведения. Противовоздушная оборона – это весьма важный вопрос. Конечно, до настоящего времени Турция использовала для противодействия атакам с воздуха самолёты, а сейчас у неё появились весьма значимые возможности на более низком уровне. Нельзя пренебрегать С-400 - это одна из лучших систем ПВО в мире. Я считаю, что она обеспечит большое преимущество в вопросе противовоздушной обороны", - сказал Демир.
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ТурцияАнталья (провинция)С-400 «Триумф»В миреСША
 
 
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