https://ria.ru/20220314/otvestvennost-1778128561.html

ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России

ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России - РИА Новости, 14.03.2022

ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России

Партия "Единая Россия" подготовит в ближайшее время предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны, заявил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:12

2022-03-14T18:12

2022-03-14T20:04

россия

единая россия

андрей турчак

общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовит в ближайшее время предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада", — сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.По его словам, в ближайшее время ЕР подготовит соответствующие поправки."На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты: они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями", — отметил Турчак.

https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html

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Петр Попадюк

россия, единая россия, андрей турчак, общество, санкции в отношении россии