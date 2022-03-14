https://ria.ru/20220314/otvestvennost-1778128561.html
ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России
ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России - РИА Новости, 14.03.2022
ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России
Партия "Единая Россия" подготовит в ближайшее время предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны, заявил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:12
2022-03-14T18:12
2022-03-14T20:04
россия
единая россия
андрей турчак
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовит в ближайшее время предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада", — сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.По его словам, в ближайшее время ЕР подготовит соответствующие поправки."На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты: они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями", — отметил Турчак.
https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, андрей турчак, общество, санкции в отношении россии
18:12 14.03.2022 (обновлено: 20:04 14.03.2022)
ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России
Турчак: ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций Запада внутри России