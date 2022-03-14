https://ria.ru/20220314/oruzhie-1777978820.html
СИПРИ: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия
СИПРИ: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия - РИА Новости, 14.03.2022
СИПРИ: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия
Крупнейшими экспортерами оружия за период с 2017 года по 2021 год остаются Россия и США, хотя общий объём поставок вооружения снизился относительно предыдущих... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:19
2022-03-14T03:19
2022-03-14T03:19
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Крупнейшими экспортерами оружия за период с 2017 года по 2021 год остаются Россия и США, хотя общий объём поставок вооружения снизился относительно предыдущих лет, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).Эксперты отметили, что в период с 2012 по 2016 год количество реализованного вооружения было на 4,6% больше, чем за последующие пять лет.По данным СИПРИ, за период с 2017 до 2021 года на долю России пришлось 19% всех продаж – на 26% ниже показателей за предыдущий период. В свою очередь, США поставили 39% от общего объема, увеличив объем продаж на 14% относительно предшествующих пяти лет. По итогам, Россия и США остались крупнейшими экспортерами вооружения.Отмечается, что 43% американских поставок пришлись на страны Ближнего Востока.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
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РИА Новости
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сша, россия, ближний восток, сипри, в мире
СИПРИ: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия
СИПРИ: крупнейшими экспортерами оружия за период с 2017 по 2021 годы остаются Россия и США
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Крупнейшими экспортерами оружия за период с 2017 года по 2021 год остаются Россия и США, хотя общий объём поставок вооружения снизился относительно предыдущих лет, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).
Эксперты отметили, что в период с 2012 по 2016 год количество реализованного вооружения было на 4,6% больше, чем за последующие пять лет.
По данным СИПРИ
, за период с 2017 до 2021 года на долю России пришлось 19% всех продаж – на 26% ниже показателей за предыдущий период. В свою очередь, США
поставили 39% от общего объема, увеличив объем продаж на 14% относительно предшествующих пяти лет. По итогам, Россия
и США остались крупнейшими экспортерами вооружения.
Отмечается, что 43% американских поставок пришлись на страны Ближнего Востока
.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.