https://ria.ru/20220314/oruzhie-1777978820.html

СИПРИ: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия

СИПРИ: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия - РИА Новости, 14.03.2022

СИПРИ: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия

Крупнейшими экспортерами оружия за период с 2017 года по 2021 год остаются Россия и США, хотя общий объём поставок вооружения снизился относительно предыдущих... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T03:19

2022-03-14T03:19

2022-03-14T03:19

сша

россия

ближний восток

сипри

в мире

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Крупнейшими экспортерами оружия за период с 2017 года по 2021 год остаются Россия и США, хотя общий объём поставок вооружения снизился относительно предыдущих лет, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).Эксперты отметили, что в период с 2012 по 2016 год количество реализованного вооружения было на 4,6% больше, чем за последующие пять лет.По данным СИПРИ, за период с 2017 до 2021 года на долю России пришлось 19% всех продаж – на 26% ниже показателей за предыдущий период. В свою очередь, США поставили 39% от общего объема, увеличив объем продаж на 14% относительно предшествующих пяти лет. По итогам, Россия и США остались крупнейшими экспортерами вооружения.Отмечается, что 43% американских поставок пришлись на страны Ближнего Востока.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

https://ria.ru/20211102/eksport-1757310816.html

сша

россия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, ближний восток, сипри, в мире