https://ria.ru/20220314/onkopoliklinika-1778109675.html

В Саранске открыли онкополиклинику и детский хирургический корпус

В Саранске открыли онкополиклинику и детский хирургический корпус - РИА Новости, 14.03.2022

В Саранске открыли онкополиклинику и детский хирургический корпус

Новая поликлиника республиканского онкодиспансера и новый хирургический корпус детской республиканской больницы открылись в Саранске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:40

2022-03-14T16:40

2022-03-14T16:40

республика мордовия

артем здунов

общество

здоровье - общество

россия

республика мордовия

саранск

олег салагай

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Новая поликлиника республиканского онкодиспансера и новый хирургический корпус детской республиканской больницы открылись в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.В открытии медучреждений в столице Мордовии принял участие заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."Строительство высокотехнологичного поликлинического корпуса Республиканского онкологического диспансера велось по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Новый четырехэтажный корпус онкополиклиники площадью более 9,5 тысячи квадратных метров обеспечивает до 200 посещений в смену. Есть реанимационный блок на девять мест. На строительство было направлено около 1,4 миллиарда рублей, 80% из которых – средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.Лаборатории и рентгенологическое отделение оснащены современным диагностическим оборудованием, что позволяет диагностировать поражения на самых ранних стадиях. Здесь работает полноценное реанимационное отделение для оказания помощи пациентам не только в послеоперационный период, но и в экстренных ситуациях. Благодаря оборудованию оперблока можно проводить эндоскопические лапароскопические вмешательства, обеспечивая пациентам минимальный восстановительный период."Ультразвуковая аппаратура позволяет выполнять не только стационарные, но и выездные обследования. Ее можно использовать в любом из районов на базе имеющихся 17 мобильных передвижных комплексов", - отметил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил федеральный центр за поддержку и отметил, что корпус поликлиники введён в эксплуатацию очень своевременно. Его работа поможет региону в решении задачи, поставленной президентом России, по снижению смертности. В перспективе – устранение диссонанса между новой поликлиникой и зданием корпуса онкологического диспансера, открытым в 1970-е годы и требующим кардинального обновления.Строительство хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы было начато в 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Стоимость строительства составила 2,4 миллиарда рублей, из них 1,9 миллиарда рублей – средства федерального бюджета. В новом корпусе размещены отделения хирургии, реанимации, отделение для оказания помощи новорождённым и недоношенным детям, а также консультативная поликлиника. Оснащение лечебного учреждения соответствует самым современным мировым стандартам.Здунов и Салагай осмотрели все отделения нового корпуса, начиная с приемного. Уже на этапе поступления маленьких пациентов им будет оказываться высокотехнологичная диагностика. В числе современного медоборудования - комплекс МРТ. Магнитно-резонансный томограф и 64-срезовый компьютерный томограф позволят значительно улучшить диагностику, в том числе онкологических заболеваний у детей на ранних стадиях, внедрять новые высокотехнологичные виды медицинской помощи детям с тяжелой патологией. А оснащение операционного блока специализированным микроскопом позволит использовать новые методики коррекции врожденных пороков развития у новорожденных.

https://ria.ru/20211216/mordoviya-1764126661.html

https://ria.ru/20211209/pitanie-1762991350.html

https://ria.ru/20211224/turizm-1765424645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

артем здунов, общество, здоровье - общество, россия, республика мордовия, саранск, олег салагай