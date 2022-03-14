Вирусолог предупредил об опасности "сына" омикрон-штамма
Вирусолог Альтштейн: "сын" омикрона может быть опаснее предыдущих штаммов коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 у девушки в гостинице Ахтуба в городе Волжский
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 у девушки в гостинице Ахтуба в городе Волжский
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выявленный в Китае новый подштамм "омикрона" BA.2 из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников, заявил "Вечерней Москве" главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По мнению вирусолога, активность "сына "омикрона" может быть причиной новой вспышки COVID-19 в Китае. BA.2 уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. При этом в странах Восточной Европы этот подштамм еще не обнаружили.
"Дельтакрон" практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом "омикрон". Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", — отметил врач.
По данным ученых, побочная линия штамма "омикрон" BA.2 имеет 28 мутаций и примерно на 30 процентов заразнее исходного омикрон-варианта, более вирулентна, лучше ускользает от иммунитета и моноклональных антител.