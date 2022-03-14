https://ria.ru/20220314/omikron-1778105353.html

Вирусолог предупредил об опасности "сына" омикрон-штамма

Вирусолог предупредил об опасности "сына" омикрон-штамма - РИА Новости, 14.03.2022

Вирусолог предупредил об опасности "сына" омикрон-штамма

Выявленный в Китае новый подштамм "омикрона" BA.2 из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников, заявил "Вечерней Москве" главный научный... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:25

2022-03-14T16:25

2022-03-14T16:25

италия

восточная европа

франция

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выявленный в Китае новый подштамм "омикрона" BA.2 из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников, заявил "Вечерней Москве" главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.По мнению вирусолога, активность "сына "омикрона" может быть причиной новой вспышки COVID-19 в Китае. BA.2 уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. При этом в странах Восточной Европы этот подштамм еще не обнаружили."Дельтакрон" практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом "омикрон". Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", — отметил врач.По данным ученых, побочная линия штамма "омикрон" BA.2 имеет 28 мутаций и примерно на 30 процентов заразнее исходного омикрон-варианта, более вирулентна, лучше ускользает от иммунитета и моноклональных антител.

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html

италия

восточная европа

франция

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

италия, восточная европа, франция, коронавирус covid-19