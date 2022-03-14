https://ria.ru/20220314/obstrel-1778095124.html

Украинские силовики обстреляли снарядами два населенных пункта в ДНР

Украинские силовики обстреляли снарядами два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

Украинские силовики обстреляли снарядами два населенных пункта в ДНР

Украинские силовики обстреляли населенные пункты Еленовка и поселок шахты "Трудовская" в Донецке снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:54

2022-03-14T15:54

2022-03-14T15:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенные пункты Еленовка и поселок шахты "Трудовская" в Донецке снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... н.п. Славное – н.п. Еленовка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм... н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным представительства, обстрелы произошли в 14.22 и 15.04.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/obstrel-1778081533.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины