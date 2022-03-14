https://ria.ru/20220314/obstrel-1778095124.html
Украинские силовики обстреляли снарядами два населенных пункта в ДНР
Украинские силовики обстреляли снарядами два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
Украинские силовики обстреляли снарядами два населенных пункта в ДНР
Украинские силовики обстреляли населенные пункты Еленовка и поселок шахты "Трудовская" в Донецке снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:54
2022-03-14T15:54
2022-03-14T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенные пункты Еленовка и поселок шахты "Трудовская" в Донецке снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... н.п. Славное – н.п. Еленовка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм... н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным представительства, обстрелы произошли в 14.22 и 15.04.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778081533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины
Украинские силовики обстреляли снарядами два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Еленовку и поселок шахты "Трудовская"