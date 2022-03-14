06:15 14.03.2022 (обновлено: 06:29 14.03.2022)
Кадыров обратился к работающим "против бандеровщины" сотрудникам СБУ
Глава Чечни Кадыров пообещал работающим "против бандеровщины" сотрудникам СБУ госнаграды
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины, работающим "за Россию против бандеровщины", и пообещал после завершения спецоперации представить их к госнаградам.
"Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что таковых немало и "это несказанно радует".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.