https://ria.ru/20220314/obraschenie-1777981964.html

Кадыров обратился к работающим "против бандеровщины" сотрудникам СБУ

Кадыров обратился к работающим "против бандеровщины" сотрудникам СБУ - РИА Новости, 14.03.2022

Кадыров обратился к работающим "против бандеровщины" сотрудникам СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины, работающим "за Россию против бандеровщины", и пообещал после завершения... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T06:15

2022-03-14T06:15

2022-03-14T06:29

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины, работающим "за Россию против бандеровщины", и пообещал после завершения спецоперации представить их к госнаградам.Он также подчеркнул, что таковых немало и "это несказанно радует".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/mestonakhozhdenie-1777977594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, в мире