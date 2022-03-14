https://ria.ru/20220314/nevzorov-1778055082.html
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова - РИА Новости, 14.03.2022
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев направил письмо в генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на предмет РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:37
2022-03-14T13:37
2022-03-14T13:37
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султан хамзаев
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев направил письмо в генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на предмет присутствия в материалах экстремистского содержания, направленного против спецоперации на Украине. Письмо есть у РИА Новости.По словам Хамзаева, за последние несколько недель Невзоров размещал в своих социальных сетях, в том числе на YouTube-канале, фейковые материалы с экстремистским содержанием, направленные против специальной военной операции на Украине."Попытка угодить западному истеблишменту со стороны Невзорова больше напоминает желание спасти свои визы. Я обратился в генпрокуратуру РФ, чтобы они разобрались в этом вопросе. Я считаю, что та деятельность, которую он сегодня ведет - это информационный терроризм, экстремистская деятельность. С ним надо качественно разбираться в рамках закона", - сказал Хамзаев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/vikipediya-1776091848.html
https://ria.ru/20220306/propaganda-1776813511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, султан хамзаев, александр невзоров, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова
Депутат Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить журналиста Невзорова на экстремизм