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Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова - РИА Новости, 14.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220314/nevzorov-1778055082.html
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова - РИА Новости, 14.03.2022
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев направил письмо в генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на предмет РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:37
2022-03-14T13:37
медиавойны
общество
россия
госдума рф
султан хамзаев
александр невзоров
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев направил письмо в генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на предмет присутствия в материалах экстремистского содержания, направленного против спецоперации на Украине. Письмо есть у РИА Новости.По словам Хамзаева, за последние несколько недель Невзоров размещал в своих социальных сетях, в том числе на YouTube-канале, фейковые материалы с экстремистским содержанием, направленные против специальной военной операции на Украине."Попытка угодить западному истеблишменту со стороны Невзорова больше напоминает желание спасти свои визы. Я обратился в генпрокуратуру РФ, чтобы они разобрались в этом вопросе. Я считаю, что та деятельность, которую он сегодня ведет - это информационный терроризм, экстремистская деятельность. С ним надо качественно разбираться в рамках закона", - сказал Хамзаев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/vikipediya-1776091848.html
https://ria.ru/20220306/propaganda-1776813511.html
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общество, россия, госдума рф, султан хамзаев, александр невзоров, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
13:37 14.03.2022
 
Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру на Невзорова

Депутат Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить журналиста Невзорова на экстремизм

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев направил письмо в генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на предмет присутствия в материалах экстремистского содержания, направленного против спецоперации на Украине. Письмо есть у РИА Новости.
По словам Хамзаева, за последние несколько недель Невзоров размещал в своих социальных сетях, в том числе на YouTube-канале, фейковые материалы с экстремистским содержанием, направленные против специальной военной операции на Украине.
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"Попытка угодить западному истеблишменту со стороны Невзорова больше напоминает желание спасти свои визы. Я обратился в генпрокуратуру РФ, чтобы они разобрались в этом вопросе. Я считаю, что та деятельность, которую он сегодня ведет - это информационный терроризм, экстремистская деятельность. С ним надо качественно разбираться в рамках закона", - сказал Хамзаев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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МедиавойныОбществоРоссияГосдума РФСултан ХамзаевАлександр НевзоровГенеральная прокуратура РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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