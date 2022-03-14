https://ria.ru/20220314/neonatsizm-1778126358.html

Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине

Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине

Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму на Украине, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:58

2022-03-14T17:58

2022-03-14T18:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму на Украине, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Страны Запада, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также ряд других международных организаций в сложившейся для Украины катастрофической гуманитарной ситуации по-прежнему остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму, который уже одурманил киевскую власть и царит на подконтрольных украинским националистам территориях", - сказал он.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775003605.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), обсе, оон, международный комитет красного креста (мккк)