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Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/neonatsizm-1778126358.html
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине
Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму на Украине, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:58
2022-03-14T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
обсе
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму на Украине, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Страны Запада, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также ряд других международных организаций в сложившейся для Украины катастрофической гуманитарной ситуации по-прежнему остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму, который уже одурманил киевскую власть и царит на подконтрольных украинским националистам территориях", - сказал он.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), обсе, оон, международный комитет красного креста (мккк)
17:58 14.03.2022 (обновлено: 18:00 14.03.2022)
 
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине

Минобороны: Запад, ООН, ОБСЕ, Красный Крест остаются безучастными к неонацизму на Украине

© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму на Украине, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Страны Запада, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также ряд других международных организаций в сложившейся для Украины катастрофической гуманитарной ситуации по-прежнему остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму, который уже одурманил киевскую власть и царит на подконтрольных украинским националистам территориях", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 12:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад выгораживает украинский режим, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ОБСЕООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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