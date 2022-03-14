https://ria.ru/20220314/neonatsizm-1778126358.html
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине
Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму на Украине, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:58
2022-03-14T17:58
2022-03-14T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
обсе
оон
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму на Украине, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Страны Запада, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также ряд других международных организаций в сложившейся для Украины катастрофической гуманитарной ситуации по-прежнему остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму, который уже одурманил киевскую власть и царит на подконтрольных украинским националистам территориях", - сказал он.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775003605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), обсе, оон, международный комитет красного креста (мккк)
17:58 14.03.2022 (обновлено: 18:00 14.03.2022)
Минобороны обвинило Запад в безучастном отношении к неонацизму на Украине
Минобороны: Запад, ООН, ОБСЕ, Красный Крест остаются безучастными к неонацизму на Украине