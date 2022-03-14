https://ria.ru/20220314/nebenzya-1778145628.html
ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя
ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022
ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя
ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:41
2022-03-14T19:41
2022-03-14T20:52
в мире
василий небензя
обсе
украина
обострение ситуации в днр и лнр
сша
польша
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ООН, 14 мар – РИА Новости. ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сегодня мы можем констатировать, что польское председательство ОБСЕ свою миссию почти провалило. Уже 5 марта по итогам переговоров с госсекретарем США господин Рау (председатель ОБСЕ) высказался в том духе, что председательство ОБСЕ будет координировать действия против одного из государств-участников организации. Это вопиющее нарушение Польшей мандата действующего председательства ОБСЕ", – сказал Небензя.По его словам, смысл работы действующего председательства заключается именно в том, чтобы разрешать противоречия между государствами-участниками, сближать позиции, но никак не в том, чтобы своими ангажированными шагами еще больше разжигать конфронтацию, а тем более возглавлять антироссийскую кампанию.Как указал Небензя, "детонатором кризиса европейской безопасности стала ситуация на Украине". "Полагаем, что и в этом есть прямая вина ОБСЕ, закрывавшего глаза на все то, что происходило все эти годы не только на Донбассе, но и на самой Украине. Есть в этом и роль польского председательства", - заявил он."Кто мешал действующему председательству добиваться от украинской стороны полного и последовательного выполнения минского комплекса мер", - отметил постпред.Он указал на массовый характер нарушения прав человека на Украине."Мы столкнулись с откровенным подыгрыванием со стороны ОБСЕ, включая польское председательство, украинским властям", - заключил он.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778116581.html
https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777674784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий небензя, обсе, украина, сша, польша
19:41 14.03.2022 (обновлено: 20:52 14.03.2022)
ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя
ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя
ООН, 14 мар – РИА Новости. ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Сегодня мы можем констатировать, что польское председательство ОБСЕ
свою миссию почти провалило. Уже 5 марта по итогам переговоров с госсекретарем США
господин Рау (председатель ОБСЕ) высказался в том духе, что председательство ОБСЕ будет координировать действия против одного из государств-участников организации. Это вопиющее нарушение Польшей
мандата действующего председательства ОБСЕ", – сказал Небензя.
По его словам, смысл работы действующего председательства заключается именно в том, чтобы разрешать противоречия между государствами-участниками, сближать позиции, но никак не в том, чтобы своими ангажированными шагами еще больше разжигать конфронтацию, а тем более возглавлять антироссийскую кампанию.
Как указал Небензя, "детонатором кризиса европейской безопасности стала ситуация на Украине". "Полагаем, что и в этом есть прямая вина ОБСЕ, закрывавшего глаза на все то, что происходило все эти годы не только на Донбассе
, но и на самой Украине. Есть в этом и роль польского председательства", - заявил он.
"Кто мешал действующему председательству добиваться от украинской стороны полного и последовательного выполнения минского комплекса мер", - отметил постпред.
Он указал на массовый характер нарушения прав человека на Украине
.
"Мы столкнулись с откровенным подыгрыванием со стороны ОБСЕ, включая польское председательство, украинским властям", - заключил он.