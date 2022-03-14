https://ria.ru/20220314/nebenzya-1778145628.html

ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя

ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022

ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя

ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:41

2022-03-14T19:41

2022-03-14T20:52

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василий небензя

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ООН, 14 мар – РИА Новости. ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сегодня мы можем констатировать, что польское председательство ОБСЕ свою миссию почти провалило. Уже 5 марта по итогам переговоров с госсекретарем США господин Рау (председатель ОБСЕ) высказался в том духе, что председательство ОБСЕ будет координировать действия против одного из государств-участников организации. Это вопиющее нарушение Польшей мандата действующего председательства ОБСЕ", – сказал Небензя.По его словам, смысл работы действующего председательства заключается именно в том, чтобы разрешать противоречия между государствами-участниками, сближать позиции, но никак не в том, чтобы своими ангажированными шагами еще больше разжигать конфронтацию, а тем более возглавлять антироссийскую кампанию.Как указал Небензя, "детонатором кризиса европейской безопасности стала ситуация на Украине". "Полагаем, что и в этом есть прямая вина ОБСЕ, закрывавшего глаза на все то, что происходило все эти годы не только на Донбассе, но и на самой Украине. Есть в этом и роль польского председательства", - заявил он."Кто мешал действующему председательству добиваться от украинской стороны полного и последовательного выполнения минского комплекса мер", - отметил постпред.Он указал на массовый характер нарушения прав человека на Украине."Мы столкнулись с откровенным подыгрыванием со стороны ОБСЕ, включая польское председательство, украинским властям", - заключил он.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778116581.html

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777674784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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