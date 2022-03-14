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Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/natsbaty-1778120364.html
Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки
Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки - РИА Новости, 14.03.2022
Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки
Украинские неонацисты продолжают использовать "режим тишины" для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:30
2022-03-14T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинские неонацисты продолжают использовать "режим тишины" для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ постоянно фиксирует все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах."Снова установлено, что украинские подразделения и батальоны неонацистов продолжают использовать ежедневно вводимые "режимы тишины" только для перегруппировки на более выгодные позиции, восстановления боеспособности и пополнения материальных средств, прикрываясь при этом "живым щитом" из мирных жителей", - сказал Мизинцев.Он сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.Мизинцев отметил, что при этом абсурдными выглядят озвученные просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон. "Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
17:30 14.03.2022 (обновлено: 17:33 14.03.2022)
 
Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки

Нацбаты используют режим тишины для перегруппировки, прикрываясь "щитом" из мирных жителей

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранцы нацбатальона
Новобранцы нацбатальона - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинские неонацисты продолжают использовать "режим тишины" для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ постоянно фиксирует все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах.
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"Снова установлено, что украинские подразделения и батальоны неонацистов продолжают использовать ежедневно вводимые "режимы тишины" только для перегруппировки на более выгодные позиции, восстановления боеспособности и пополнения материальных средств, прикрываясь при этом "живым щитом" из мирных жителей", - сказал Мизинцев.
Он сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.
Мизинцев отметил, что при этом абсурдными выглядят озвученные просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон. "Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет", - подчеркнул генерал.
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