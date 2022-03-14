https://ria.ru/20220314/natsbaty-1778120364.html

Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки

Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки - РИА Новости, 14.03.2022

Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки

Украинские неонацисты продолжают использовать "режим тишины" для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:30

2022-03-14T17:30

2022-03-14T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинские неонацисты продолжают использовать "режим тишины" для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ постоянно фиксирует все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах."Снова установлено, что украинские подразделения и батальоны неонацистов продолжают использовать ежедневно вводимые "режимы тишины" только для перегруппировки на более выгодные позиции, восстановления боеспособности и пополнения материальных средств, прикрываясь при этом "живым щитом" из мирных жителей", - сказал Мизинцев.Он сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.Мизинцев отметил, что при этом абсурдными выглядят озвученные просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон. "Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html

https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф