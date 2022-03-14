17:30 14.03.2022 (обновлено: 17:33 14.03.2022)
Нацбатальоны используют режим тишины для перегруппировки
Нацбаты используют режим тишины для перегруппировки, прикрываясь "щитом" из мирных жителей
Новобранцы нацбатальона. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинские неонацисты продолжают использовать "режим тишины" для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ постоянно фиксирует все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах.
"Снова установлено, что украинские подразделения и батальоны неонацистов продолжают использовать ежедневно вводимые "режимы тишины" только для перегруппировки на более выгодные позиции, восстановления боеспособности и пополнения материальных средств, прикрываясь при этом "живым щитом" из мирных жителей", - сказал Мизинцев.
Он сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в РФ. Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.
Мизинцев отметил, что при этом абсурдными выглядят озвученные просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон. "Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет", - подчеркнул генерал.