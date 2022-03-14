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The Economist назвал главного виновника украинского кризиса - РИА Новости, 14.03.2022
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The Economist назвал главного виновника украинского кризиса
The Economist назвал главного виновника украинского кризиса - РИА Новости, 14.03.2022
The Economist назвал главного виновника украинского кризиса
Основная ответственность за эскалацию украинского кризиса лежит на США и других странах НАТО, пишет политолог Джон Миршаймер в статье для журнала The Economist. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:31
2022-03-14T21:06
джордж буш (младший)
владимир путин
грузия
россия
киев
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Основная ответственность за эскалацию украинского кризиса лежит на США и других странах НАТО, пишет политолог Джон Миршаймер в статье для журнала The Economist.По его мнению, корни конфликта следует искать в 2008 году, когда администрация Джорджа Буша — младшего сподвигла альянс пообещать Украине и Грузии принять их в свои ряды, несмотря на протесты Москвы. Миршаймер уверен, что именно попытки Соединенных Штатов "подтянуть" Киев к ЕС и НАТО спровоцировали госпереворот и свержение законного президента Януковича."Украина де-факто превращалась в члена НАТО. Процесс начался в еще декабре 2017 года, когда администрация Трампа решила продать Киеву "оборонительное оружие". Было трудно сказать, можно ли считать его "оборонительным", однако в любом случае его поставки на Украину выглядели оскорбительными для Москвы и ее союзников в Донбассе. К этой волне присоединились другие страны НАТО, отправившие Украине оружие, обучавшие ее армию и позволившие ей участвовать в совместных военно-воздушных и военно-морских учениях", — отметил эксперт.Последующие шаги по закреплению Киева под американским флагом, по его словам, только усугубляли ситуацию. "Дипломатическое противостояние с Вашингтоном" о гарантиях безопасности России и нерасширении НАТО на восток также не увенчалось успехом."Как только возник этот кризис 2014 года, американские и европейские политики не захотели признать, что именно они спровоцировали его, пытаясь интегрировать Украину в Запад. Вместо этого из их уст посыпались заявления, что настоящий источник проблемы — "реваншизм" России и ее желание доминировать, если вообще не завоевать Украину", — объяснил Миршаймер.В ситуации, когда Кремль, не видя другого выхода, начал военную спецоперацию, Запад тоже не делает ничего, чтобы начать деэскалацию конфликта. Он не осознает серьезности последствий экономических санкций и разрыва отношений с Москвой, утверждает автор."Они наращивают помощь Украине, одновременно применяя экономические санкции для массированного "наказания" России. Это как раз те шаги, которые Путин теперь считает "подобными объявлению войны", — подытожил политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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джордж буш (младший), владимир путин, грузия, россия, киев, нато, санкции в отношении россии
17:31 14.03.2022 (обновлено: 21:06 14.03.2022)
 
The Economist назвал главного виновника украинского кризиса

Политолог Миршаймер: США и НАТО в основном виновны в эскалации украинского кризиса

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает здание казарм брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
Военнослужащий осматривает здание казарм брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Основная ответственность за эскалацию украинского кризиса лежит на США и других странах НАТО, пишет политолог Джон Миршаймер в статье для журнала The Economist.
По его мнению, корни конфликта следует искать в 2008 году, когда администрация Джорджа Буша — младшего сподвигла альянс пообещать Украине и Грузии принять их в свои ряды, несмотря на протесты Москвы. Миршаймер уверен, что именно попытки Соединенных Штатов "подтянуть" Киев к ЕС и НАТО спровоцировали госпереворот и свержение законного президента Януковича.
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"Украина де-факто превращалась в члена НАТО. Процесс начался в еще декабре 2017 года, когда администрация Трампа решила продать Киеву "оборонительное оружие". Было трудно сказать, можно ли считать его "оборонительным", однако в любом случае его поставки на Украину выглядели оскорбительными для Москвы и ее союзников в Донбассе. К этой волне присоединились другие страны НАТО, отправившие Украине оружие, обучавшие ее армию и позволившие ей участвовать в совместных военно-воздушных и военно-морских учениях", — отметил эксперт.
Последующие шаги по закреплению Киева под американским флагом, по его словам, только усугубляли ситуацию. "Дипломатическое противостояние с Вашингтоном" о гарантиях безопасности России и нерасширении НАТО на восток также не увенчалось успехом.
"Как только возник этот кризис 2014 года, американские и европейские политики не захотели признать, что именно они спровоцировали его, пытаясь интегрировать Украину в Запад. Вместо этого из их уст посыпались заявления, что настоящий источник проблемы — "реваншизм" России и ее желание доминировать, если вообще не завоевать Украину", — объяснил Миршаймер.
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В ситуации, когда Кремль, не видя другого выхода, начал военную спецоперацию, Запад тоже не делает ничего, чтобы начать деэскалацию конфликта. Он не осознает серьезности последствий экономических санкций и разрыва отношений с Москвой, утверждает автор.
"Они наращивают помощь Украине, одновременно применяя экономические санкции для массированного "наказания" России. Это как раз те шаги, которые Путин теперь считает "подобными объявлению войны", — подытожил политолог.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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