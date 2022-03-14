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Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине
Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине
Еще 11 российских военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:41
2022-03-14T15:41
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николай панков
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вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Еще 11 российских военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник."В филиале №1 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко статс-секретарь-заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков вручил военнослужащим заслуженные награды. Одиннадцать человек получили медаль "За отвагу", - говорится в сообщении.Все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Медики делают все возможное для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения.Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/nagrada-1777796393.html
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владимир путин, николай панков, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество
15:41 14.03.2022
 
Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине

Минобороны наградило 11 российских военных медалями "За отвагу" за спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Еще 11 российских военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник.
"В филиале №1 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко статс-секретарь-заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков вручил военнослужащим заслуженные награды. Одиннадцать человек получили медаль "За отвагу", - говорится в сообщении.
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Все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Медики делают все возможное для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения.
"К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления", - добавили в Минобороны.
Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинНиколай ПанковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФОбщество
 
 
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