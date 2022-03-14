https://ria.ru/20220314/nagrada-1778091107.html

Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине

Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине

Еще 11 российских военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:41

2022-03-14T15:41

2022-03-14T15:41

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общество

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Еще 11 российских военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник."В филиале №1 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко статс-секретарь-заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков вручил военнослужащим заслуженные награды. Одиннадцать человек получили медаль "За отвагу", - говорится в сообщении.Все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Медики делают все возможное для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения.Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/nagrada-1777796393.html

https://ria.ru/20220311/orden-1777593061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, николай панков, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество