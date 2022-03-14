Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине
Минобороны наградило 11 российских военных медалями "За отвагу" за спецоперацию на Украине
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Еще 11 российских военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник.
"В филиале №1 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко статс-секретарь-заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков вручил военнослужащим заслуженные награды. Одиннадцать человек получили медаль "За отвагу", - говорится в сообщении.
Все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Медики делают все возможное для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения.
"К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления", - добавили в Минобороны.
Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.