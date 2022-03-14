https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html

Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады

Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады

Все места нахождения иностранных наемников на Украине российским военным известны, по ним и впредь будут наноситься точечные удары, никакой пощады наемникам не... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:33

2022-03-14T19:33

2022-03-14T19:40

украина

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россия

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

львовская область

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все места нахождения иностранных наемников на Украине российским военным известны, по ним и впредь будут наноситься точечные удары, никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран", - сказал Конашенков.По его словам, "все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны". "По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", - добавил генерал."Хочу повторно предупредить – никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились", - сказал Конашенков.Накануне Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский в Львовской области, уничтожив до 180 иностранных наемников и крупную партию иностранных вооружений.

https://ria.ru/20220314/boepripasy-1778144545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, львовская область