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Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html
Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады
Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады
Все места нахождения иностранных наемников на Украине российским военным известны, по ним и впредь будут наноситься точечные удары, никакой пощады наемникам не... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:33
2022-03-14T19:40
украина
в мире
россия
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
львовская область
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все места нахождения иностранных наемников на Украине российским военным известны, по ним и впредь будут наноситься точечные удары, никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран", - сказал Конашенков.По его словам, "все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны". "По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", - добавил генерал."Хочу повторно предупредить – никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились", - сказал Конашенков.Накануне Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский в Львовской области, уничтожив до 180 иностранных наемников и крупную партию иностранных вооружений.
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украина
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украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, львовская область
19:33 14.03.2022 (обновлено: 19:40 14.03.2022)
 
Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады

Минобороны заявило, что приехавшим на Украину наемникам не будет никакой пощады

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все места нахождения иностранных наемников на Украине российским военным известны, по ним и впредь будут наноситься точечные удары, никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран", - сказал Конашенков.
По его словам, "все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны". "По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", - добавил генерал.
"Хочу повторно предупредить – никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились", - сказал Конашенков.
Накануне Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский в Львовской области, уничтожив до 180 иностранных наемников и крупную партию иностранных вооружений.
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