14:16 14.03.2022 (обновлено: 14:18 14.03.2022)
СМИ: тысяча наемников обучались подо Львовом на момент удара ВС России
Buzzfeed: тысяча наемников обучались на полигоне подо Львовом на момент удара ВС России
Иностранные наемники во Львове, Украина
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Около тысячи иностранных наемников проходили обучение на полигоне Яворовский в Львовской области на момент удара, сообщил портал Buzzfeed со ссылкой на украинского офицера, который пожелал остаться неизвестным.
"На момент атаки на базе тренировались до тысячи иностранных бойцов", - говорится в сообщении портала, который ссылается на заявление украинского офицера.
По информации Buzzfeed, в тот момент силы НАТО на полигоне отсутствовали, но там были "сотни западных военных ветеранов".
Портал опросил шестерых наемников (четыре британца, американец и датчанин), которые стали очевидцами удара. По их словам, по прибытии на базу они не подписывали никаких контрактов кроме документа о получении военной формы. "Многим" наемникам предложили оружие, но эти шестеро утверждают, что получили оружие "более высокого качества" от "третьей стороны".
За день до удара на базе провели учения по отражению воздушного налета, добавил один из них.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о переброске на Украину иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".
Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент России Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.