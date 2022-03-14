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СМИ: тысяча наемников обучались подо Львовом на момент удара ВС России - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/naemniki-1778067359.html
СМИ: тысяча наемников обучались подо Львовом на момент удара ВС России
СМИ: тысяча наемников обучались подо Львовом на момент удара ВС России - РИА Новости, 14.03.2022
СМИ: тысяча наемников обучались подо Львовом на момент удара ВС России
Около тысячи иностранных наемников проходили обучение на полигоне Яворовский в Львовской области на момент удара, сообщил портал Buzzfeed со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:16
2022-03-14T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
владимир путин
дмитрий кулеба
киев
россия
buzzfeed
мид украины
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Около тысячи иностранных наемников проходили обучение на полигоне Яворовский в Львовской области на момент удара, сообщил портал Buzzfeed со ссылкой на украинского офицера, который пожелал остаться неизвестным.Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений, сообщало Минобороны РФ."На момент атаки на базе тренировались до тысячи иностранных бойцов", - говорится в сообщении портала, который ссылается на заявление украинского офицера.По информации Buzzfeed, в тот момент силы НАТО на полигоне отсутствовали, но там были "сотни западных военных ветеранов".Портал опросил шестерых наемников (четыре британца, американец и датчанин), которые стали очевидцами удара. По их словам, по прибытии на базу они не подписывали никаких контрактов кроме документа о получении военной формы. "Многим" наемникам предложили оружие, но эти шестеро утверждают, что получили оружие "более высокого качества" от "третьей стороны".За день до удара на базе провели учения по отражению воздушного налета, добавил один из них.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о переброске на Украину иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент России Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778000317.html
https://ria.ru/20220311/tsar-1777683572.html
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
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игорь конашенков, владимир путин, дмитрий кулеба, киев, россия, buzzfeed, мид украины, сша, нато, javelin (птрк)
14:16 14.03.2022 (обновлено: 14:18 14.03.2022)
 
СМИ: тысяча наемников обучались подо Львовом на момент удара ВС России

Buzzfeed: тысяча наемников обучались на полигоне подо Львовом на момент удара ВС России

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Около тысячи иностранных наемников проходили обучение на полигоне Яворовский в Львовской области на момент удара, сообщил портал Buzzfeed со ссылкой на украинского офицера, который пожелал остаться неизвестным.
Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений, сообщало Минобороны РФ.
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"На момент атаки на базе тренировались до тысячи иностранных бойцов", - говорится в сообщении портала, который ссылается на заявление украинского офицера.
По информации Buzzfeed, в тот момент силы НАТО на полигоне отсутствовали, но там были "сотни западных военных ветеранов".
Портал опросил шестерых наемников (четыре британца, американец и датчанин), которые стали очевидцами удара. По их словам, по прибытии на базу они не подписывали никаких контрактов кроме документа о получении военной формы. "Многим" наемникам предложили оружие, но эти шестеро утверждают, что получили оружие "более высокого качества" от "третьей стороны".
За день до удара на базе провели учения по отражению воздушного налета, добавил один из них.
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Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о переброске на Украину иностранных наемников, которые совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию. В МО РФ отметили, что все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом Киеву: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".
Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент России Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
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