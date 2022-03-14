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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/naemniki-1777975371.html
Российская армия уничтожила около 180 иностранных наемников на Украине
Российская армия уничтожила около 180 иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Российская армия уничтожила около 180 иностранных наемников на Украине
В результате удара ВС России по учебным центрам украинской армии было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного оружия. Об этом на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T01:09
2022-03-14T01:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В результате удара ВС России по учебным центрам украинской армии было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного оружия. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, утром 13 марта были нанесены высокоточные удары по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На этих объектах находился "пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников" перед их отправкой в районы боевых действий, а также база, на которой хранились вооружения и военная техника, поставленные Украине странами Запада.Как подчеркнул Конашенков, уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено."Не скрывают"Западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права, заявил ранее президент Владимир Путин."Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права", - указал глава государства Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, направление наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только там, но и в странах НАТО."Каким образом наемники, самолеты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким", — подчеркнула она. Захарова добавила, что поставки вооружений на Украину людям, боевикам, которые прячутся за гражданским населением, только усугубят ситуацию и приведут к глобальному коллапсу.При этом Минобороны России призвало иностранных граждан семь раз подумать, прежде чем ехать воевать на Украину.Специальная военная операцияВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777409621.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, донецкая народная республика, россия, госдума рф, вооруженные силы украины, нато
01:09 14.03.2022 (обновлено: 01:27 14.03.2022)
 
Российская армия уничтожила около 180 иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 180 наемников в Львовской области

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander RectorУчения солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Учения солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander Rector
Учения солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В результате удара ВС России по учебным центрам украинской армии было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного оружия. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, утром 13 марта были нанесены высокоточные удары по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На этих объектах находился "пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников" перед их отправкой в районы боевых действий, а также база, на которой хранились вооружения и военная техника, поставленные Украине странами Запада.
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Как подчеркнул Конашенков, уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.

"Не скрывают"

Западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права, заявил ранее президент Владимир Путин.
"Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права", - указал глава государства Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, направление наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только там, но и в странах НАТО.
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"Каким образом наемники, самолеты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким", — подчеркнула она. Захарова добавила, что поставки вооружений на Украину людям, боевикам, которые прячутся за гражданским населением, только усугубят ситуацию и приведут к глобальному коллапсу.
При этом Минобороны России призвало иностранных граждан семь раз подумать, прежде чем ехать воевать на Украину.

Специальная военная операция

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
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