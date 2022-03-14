https://ria.ru/20220314/nabiullina-1778076937.html
Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию в пятницу
Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию в пятницу - РИА Новости, 14.03.2022
Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию в пятницу
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу по итогам заседания совета директоров по процентной политике сделает заявление и не будет проводить... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:46
2022-03-14T14:46
2022-03-14T14:46
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу по итогам заседания совета директоров по процентной политике сделает заявление и не будет проводить пресс-конференцию, следует из сообщения ЦБ. Это будет первый случай с марта 2020 года, когда глава регулятора не пообщается с журналистами по итогам планового заседания по ставке."18 марта в 15:00 состоится выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике", - сказано в сообщении.При этом в релизе нет указания на проведение пресс-конференции. Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции председателя только по итогам опорных заседаний совета директоров, однако на фоне коронакризиса стал проводить их после каждого заседания. В марте будет не опорное заседание.При этом Набиуллина не проводила пресс-конференцию по итогам экстренного заседания совета директоров в феврале, когда ставка была повышена на 10,5 процентных пункта - до 20% годовых.Кроме того, ЦБ отказался от трансляции в Facebook (соцсеть заблокирована в России), трансляции выступления будут доступны на сайте регулятора, а также на официальных странице Банка России во "ВКонтакте" и канале в YouTube.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию в пятницу
Глава ЦБ Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию в пятницу, ограничится заявлением
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу по итогам заседания совета директоров по процентной политике сделает заявление и не будет проводить пресс-конференцию, следует из сообщения ЦБ. Это будет первый случай с марта 2020 года, когда глава регулятора не пообщается с журналистами по итогам планового заседания по ставке.
"18 марта в 15:00 состоится выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике", - сказано в сообщении
.
При этом в релизе нет указания на проведение пресс-конференции. Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции председателя только по итогам опорных заседаний совета директоров, однако на фоне коронакризиса стал проводить их после каждого заседания. В марте будет не опорное заседание.
При этом Набиуллина не проводила пресс-конференцию по итогам экстренного заседания совета директоров в феврале, когда ставка была повышена на 10,5 процентных пункта - до 20% годовых.
Кроме того, ЦБ
отказался от трансляции в Facebook (соцсеть заблокирована в России), трансляции выступления будут доступны на сайте регулятора, а также на официальных странице Банка России во "ВКонтакте" и канале в YouTube.