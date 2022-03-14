Рейтинг@Mail.ru
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/moldovagaz-1778118187.html
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале - РИА Новости, 14.03.2022
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале
"Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, осталось перевести еще 43 миллиона долларов до 21 марта, сообщил глава... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:23
2022-03-14T17:23
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
природный газ
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg
КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, осталось перевести еще 43 миллиона долларов до 21 марта, сообщил глава компании Вадим Чебан."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220314/benzin-1778104917.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_171:256:2560:2048_1920x0_80_0_0_25571846798afda60a06577f9e676a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, природный газ, россия, в мире
17:23 14.03.2022
 
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале

Глава "Молдовагаза" Чебан: компания рассчиталась с "Газпромом" за поставки газа в феврале

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, осталось перевести еще 43 миллиона долларов до 21 марта, сообщил глава компании Вадим Чебан.
"Сегодня АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за февральские поставки газа. До 21 марта компании необходимо перечислить российскому поставщику 43 миллиона долларов за 50% текущего потребления", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
Очередь на заправку в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:24
Американцев предупредили о "ракетном" росте цен на бензин
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагазПриродный газРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала