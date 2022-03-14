https://ria.ru/20220314/moldovagaz-1778118187.html

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале - РИА Новости, 14.03.2022

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале

"Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, осталось перевести еще 43 миллиона долларов до 21 марта, сообщил глава... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:23

2022-03-14T17:23

2022-03-14T17:23

экономика

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, осталось перевести еще 43 миллиона долларов до 21 марта, сообщил глава компании Вадим Чебан."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

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Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, природный газ, россия, в мире