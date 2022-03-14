"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в феврале
Глава "Молдовагаза" Чебан: компания рассчиталась с "Газпромом" за поставки газа в феврале
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, осталось перевести еще 43 миллиона долларов до 21 марта, сообщил глава компании Вадим Чебан.
"Сегодня АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за февральские поставки газа. До 21 марта компании необходимо перечислить российскому поставщику 43 миллиона долларов за 50% текущего потребления", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.