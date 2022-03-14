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Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения - РИА Новости, 14.03.2022
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https://ria.ru/20220314/modernizatsiya-1778075090.html
Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения
Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения - РИА Новости, 14.03.2022
Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения
В Вологодской области будут продолжены работы по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, на эти цели выделены порядка 800 миллионов рублей из... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:02
2022-03-14T15:02
вологодская область
общество
вологодская область
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ВОЛОГДА, 14 мар – РИА Новости. В Вологодской области будут продолжены работы по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, на эти цели выделены порядка 800 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщила РИА Новости начальник областного департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Евгения Мазанова.По ее словам, в десяти муниципалитетах продолжится реализация мероприятий федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". На выполнение большей части работ уже заключены муниципальные контракты.В Белозерске установят насосы для подъема воды из Белого озера и подачи ее на очистные сооружения, что позволит организовать бесперебойную передачу воды в город. В Устюжне завершат строительство дюкера под рекой Мологой для подачи воды в левобережную часть города и магистральных сети водоснабжения, начатых в прошлом году. В Харовске подключат жителей западной части города к сетям водоснабжения, запитанных от станции очистки воды, построенной в прошлом году. В Кадникове, Вожеге, Тарногском Городке и Стризнево начнется двухгодичная реконструкция очистных сооружений и водопроводов."Мы планомерно движемся к главной цели: улучшению качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения для населения области", - сказала Мазанова.
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общество, вологодская область
15:02 14.03.2022
 

Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРабочий во время укладки труб нового водовода
Рабочий во время укладки труб нового водовода - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Рабочий во время укладки труб нового водовода
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 14 мар – РИА Новости. В Вологодской области будут продолжены работы по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, на эти цели выделены порядка 800 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщила РИА Новости начальник областного департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Евгения Мазанова.
По ее словам, в десяти муниципалитетах продолжится реализация мероприятий федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". На выполнение большей части работ уже заключены муниципальные контракты.
В Белозерске установят насосы для подъема воды из Белого озера и подачи ее на очистные сооружения, что позволит организовать бесперебойную передачу воды в город. В Устюжне завершат строительство дюкера под рекой Мологой для подачи воды в левобережную часть города и магистральных сети водоснабжения, начатых в прошлом году. В Харовске подключат жителей западной части города к сетям водоснабжения, запитанных от станции очистки воды, построенной в прошлом году. В Кадникове, Вожеге, Тарногском Городке и Стризнево начнется двухгодичная реконструкция очистных сооружений и водопроводов.
"Мы планомерно движемся к главной цели: улучшению качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения для населения области", - сказала Мазанова.
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