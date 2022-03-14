https://ria.ru/20220314/modernizatsiya-1778075090.html

Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения

Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения - РИА Новости, 14.03.2022

Вологодские власти продолжат модернизацию систем водоснабжения

В Вологодской области будут продолжены работы по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, на эти цели выделены порядка 800 миллионов рублей из... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:02

2022-03-14T15:02

2022-03-14T15:02

вологодская область

общество

вологодская область

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ВОЛОГДА, 14 мар – РИА Новости. В Вологодской области будут продолжены работы по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, на эти цели выделены порядка 800 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщила РИА Новости начальник областного департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Евгения Мазанова.По ее словам, в десяти муниципалитетах продолжится реализация мероприятий федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". На выполнение большей части работ уже заключены муниципальные контракты.В Белозерске установят насосы для подъема воды из Белого озера и подачи ее на очистные сооружения, что позволит организовать бесперебойную передачу воды в город. В Устюжне завершат строительство дюкера под рекой Мологой для подачи воды в левобережную часть города и магистральных сети водоснабжения, начатых в прошлом году. В Харовске подключат жителей западной части города к сетям водоснабжения, запитанных от станции очистки воды, построенной в прошлом году. В Кадникове, Вожеге, Тарногском Городке и Стризнево начнется двухгодичная реконструкция очистных сооружений и водопроводов."Мы планомерно движемся к главной цели: улучшению качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения для населения области", - сказала Мазанова.

https://ria.ru/20220302/zakony-1776026113.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, вологодская область