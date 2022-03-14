https://ria.ru/20220314/meta-1778113457.html

В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta

В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta - РИА Новости, 14.03.2022

В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta

Чтобы возобновить легальную работу сервисов Facebook и Instagram, руководству Meta следует разблокировать российские СМИ, обеспечить "объективность и... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:58

2022-03-14T16:58

2022-03-14T17:50

александр малькевич

технологии

россия

украина

донбасс

в мире

общество

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чтобы возобновить легальную работу сервисов Facebook и Instagram, руководству Meta следует разблокировать российские СМИ, обеспечить "объективность и нейтральность", а также извиниться перед россиянами, заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Александр Малькевич."При этом условия для разблокировки Instagram и Facebook в России, на мой взгляд, очевидны: разблокировка российских медиа, возврат к нейтральности и объективности, соблюдение российских законов, извинения перед россиянами", — написал он в телеграм-канале.Медиаменеджер считает, что Meta "так всполошилась" в первый же день блокировки, потому что Россия — "крупнейший рынок соцсети в Европе и пятый в мире".Первый зампред по массовым коммуникациям и СМИ привел статистику, в которой отражается топ европейских стран по числу пользователей Instagram в феврале 2022 года: Россия — 64,1 миллиона, или 44,7% от населения (женщины преобладают), Турция — 55,7 миллиона, или 65,5% (мужчины), Британия — 33,5 миллиона, или 49,2% (женщины), Германия — 30,6 миллиона, или 37,2% (поровну), Италия — 28,8 миллиона, или 48,6% (женщины), Франция — 27,9 миллиона, или 42,1% (женщины), Испания — 24,4 миллиона, или 51,7% (женщины), Украина — 16,6 миллиона, или 38,2% (женщины), Польша — 11,2 миллиона, или 29,7% (женщины), Беларусь — 3,9 миллиона, или 41,4% (женщины).С понедельника Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

https://ria.ru/20220314/meta-1778071004.html

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украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр малькевич, технологии, россия, украина, донбасс, в мире, общество, meta (метавселенная), facebook, instagram, whatsapp inc., генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)