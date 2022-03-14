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В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta - РИА Новости, 14.03.2022
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В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta
В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta - РИА Новости, 14.03.2022
В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta
Чтобы возобновить легальную работу сервисов Facebook и Instagram, руководству Meta следует разблокировать российские СМИ, обеспечить "объективность и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:58
2022-03-14T17:50
александр малькевич
технологии
россия
украина
донбасс
в мире
общество
meta (метавселенная)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чтобы возобновить легальную работу сервисов Facebook и Instagram, руководству Meta следует разблокировать российские СМИ, обеспечить "объективность и нейтральность", а также извиниться перед россиянами, заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Александр Малькевич."При этом условия для разблокировки Instagram и Facebook в России, на мой взгляд, очевидны: разблокировка российских медиа, возврат к нейтральности и объективности, соблюдение российских законов, извинения перед россиянами", — написал он в телеграм-канале.Медиаменеджер считает, что Meta "так всполошилась" в первый же день блокировки, потому что Россия — "крупнейший рынок соцсети в Европе и пятый в мире".Первый зампред по массовым коммуникациям и СМИ привел статистику, в которой отражается топ европейских стран по числу пользователей Instagram в феврале 2022 года: Россия — 64,1 миллиона, или 44,7% от населения (женщины преобладают), Турция — 55,7 миллиона, или 65,5% (мужчины), Британия — 33,5 миллиона, или 49,2% (женщины), Германия — 30,6 миллиона, или 37,2% (поровну), Италия — 28,8 миллиона, или 48,6% (женщины), Франция — 27,9 миллиона, или 42,1% (женщины), Испания — 24,4 миллиона, или 51,7% (женщины), Украина — 16,6 миллиона, или 38,2% (женщины), Польша — 11,2 миллиона, или 29,7% (женщины), Беларусь — 3,9 миллиона, или 41,4% (женщины).С понедельника Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
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александр малькевич, технологии, россия, украина, донбасс, в мире, общество, meta (метавселенная), facebook, instagram, whatsapp inc., генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:58 14.03.2022 (обновлено: 17:50 14.03.2022)
 
В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta

Член ОП Малькевич: Meta могут разблокировать в случае извинения перед россиянами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чтобы возобновить легальную работу сервисов Facebook и Instagram, руководству Meta следует разблокировать российские СМИ, обеспечить "объективность и нейтральность", а также извиниться перед россиянами, заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Александр Малькевич.
"При этом условия для разблокировки Instagram и Facebook в России, на мой взгляд, очевидны: разблокировка российских медиа, возврат к нейтральности и объективности, соблюдение российских законов, извинения перед россиянами", — написал он в телеграм-канале.
Медиаменеджер считает, что Meta "так всполошилась" в первый же день блокировки, потому что Россия — "крупнейший рынок соцсети в Европе и пятый в мире".
Первый зампред по массовым коммуникациям и СМИ привел статистику, в которой отражается топ европейских стран по числу пользователей Instagram в феврале 2022 года: Россия — 64,1 миллиона, или 44,7% от населения (женщины преобладают), Турция — 55,7 миллиона, или 65,5% (мужчины), Британия — 33,5 миллиона, или 49,2% (женщины), Германия — 30,6 миллиона, или 37,2% (поровну), Италия — 28,8 миллиона, или 48,6% (женщины), Франция — 27,9 миллиона, или 42,1% (женщины), Испания — 24,4 миллиона, или 51,7% (женщины), Украина — 16,6 миллиона, или 38,2% (женщины), Польша — 11,2 миллиона, или 29,7% (женщины), Беларусь — 3,9 миллиона, или 41,4% (женщины).
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Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
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