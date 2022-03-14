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Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
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Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию
Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в РФ, в том числе импортного производства, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:56
2022-03-14T17:59
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
врачи
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в РФ, в том числе импортного производства, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с публикациями, появившимися в прессе, Росздравнадзор сообщает, что отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, не зафиксировано. Медицинские изделия, являясь социально значимыми товарами, не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются запретам на ввоз на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.Сбор сведений об остатках медицинских изделий импортного производства проводится в рамках текущей работы по мониторингу их безопасности, уточнили в ведомстве.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), врачи, санкции в отношении россии
17:56 14.03.2022 (обновлено: 17:59 14.03.2022)
 
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию

Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медицинских изделий в Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Лекарства
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в РФ, в том числе импортного производства, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с публикациями, появившимися в прессе, Росздравнадзор сообщает, что отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, не зафиксировано. Медицинские изделия, являясь социально значимыми товарами, не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются запретам на ввоз на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Сбор сведений об остатках медицинских изделий импортного производства проводится в рамках текущей работы по мониторингу их безопасности, уточнили в ведомстве.
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