https://ria.ru/20220314/meditsina-1778126208.html

Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию

Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию - РИА Новости, 14.03.2022

Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию

Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в РФ, в том числе импортного производства, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:56

2022-03-14T17:56

2022-03-14T17:59

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

врачи

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в РФ, в том числе импортного производства, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с публикациями, появившимися в прессе, Росздравнадзор сообщает, что отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, не зафиксировано. Медицинские изделия, являясь социально значимыми товарами, не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются запретам на ввоз на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.Сбор сведений об остатках медицинских изделий импортного производства проводится в рамках текущей работы по мониторингу их безопасности, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220314/lekarstva-1777973418.html

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), врачи, санкции в отношении россии