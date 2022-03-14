https://ria.ru/20220314/meditsina-1778126208.html
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию
Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в РФ, в том числе импортного производства, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:56
2022-03-14T17:56
2022-03-14T17:59
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
врачи
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748297776_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d93e7da6b1e50c9954f60189e9e3ee2f.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в РФ, в том числе импортного производства, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с публикациями, появившимися в прессе, Росздравнадзор сообщает, что отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, не зафиксировано. Медицинские изделия, являясь социально значимыми товарами, не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются запретам на ввоз на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.Сбор сведений об остатках медицинских изделий импортного производства проводится в рамках текущей работы по мониторингу их безопасности, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220314/lekarstva-1777973418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748297776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eac223c48d5bf79dd5b8d83ec0f97dfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), врачи, санкции в отношении россии
17:56 14.03.2022 (обновлено: 17:59 14.03.2022)
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медизделий в Россию
Росздравнадзор не зафиксировал перебоев в поставках медицинских изделий в Россию