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Основатель "Теремка" усомнился в возможности повторить успех McDonald's - РИА Новости, 14.03.2022
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Основатель "Теремка" усомнился в возможности повторить успех McDonald's
Основатель "Теремка" усомнился в возможности повторить успех McDonald's - РИА Новости, 14.03.2022
Основатель "Теремка" усомнился в возможности повторить успех McDonald's
Занять место McDonald's в России кому-либо будет проблематично, это связано как с низкими ценами в американской сети ресторанов, так и со сложной системой ее... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:29
2022-03-14T15:29
экономика
технологии
россия
"теремок" (сеть ресторанов быстрого питания)
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Занять место McDonald's в России кому-либо будет проблематично, это связано как с низкими ценами в американской сети ресторанов, так и со сложной системой ее бизнеса, считает основатель российской сети "Теремок" Михаил Гончаров."Место McDonald's в России, конечно же, никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд в McDonald's всегда были экстремально низкие", - написал Гончаров на своей персональной странице "ВКонтакте".Он отметил, что McDonald's изначально спроектирован технологически "как бизнес для работы по экстремально низким ценам, это своего рода дискаунтер". "Вы же не ждете цен на продукты в "Азбуке Вкуса" таких же, как в "Магните"? Заметьте, что McDonald's именно спроектирован и именно технологически. Это не ситуация умных и не жадных руководителей, как пытаются представить "эксперты", - добавил Гончаров.Он подчеркнул, что "Теремок" и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты McDonald's. "Просто потому что мы так как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга", - указал он."Все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие мер правительства", - написал основатель "Теремка", добавив, что пока необходимых для этого мер в РФ он не видит.Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год. Он добавил, что для замещения освобождающейся ниши власти столицы приняли решение о выделении 0,5 миллиарда рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
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экономика, технологии, россия, "теремок" (сеть ресторанов быстрого питания), mcdonald's corporation, санкции в отношении россии
15:29 14.03.2022
 
Основатель "Теремка" усомнился в возможности повторить успех McDonald's

Основатель "Теремка" Гончаров: занять место McDonald's в России кому-либо проблематично

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРесторан сети "Теремок" на улице Новый Арбат в Москве
Ресторан сети Теремок на улице Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ресторан сети "Теремок" на улице Новый Арбат в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Занять место McDonald's в России кому-либо будет проблематично, это связано как с низкими ценами в американской сети ресторанов, так и со сложной системой ее бизнеса, считает основатель российской сети "Теремок" Михаил Гончаров.
"Место McDonald's в России, конечно же, никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд в McDonald's всегда были экстремально низкие", - написал Гончаров на своей персональной странице "ВКонтакте".
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Он отметил, что McDonald's изначально спроектирован технологически "как бизнес для работы по экстремально низким ценам, это своего рода дискаунтер". "Вы же не ждете цен на продукты в "Азбуке Вкуса" таких же, как в "Магните"? Заметьте, что McDonald's именно спроектирован и именно технологически. Это не ситуация умных и не жадных руководителей, как пытаются представить "эксперты", - добавил Гончаров.
Он подчеркнул, что "Теремок" и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты McDonald's. "Просто потому что мы так как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга", - указал он.
"Все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие мер правительства", - написал основатель "Теремка", добавив, что пока необходимых для этого мер в РФ он не видит.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год. Он добавил, что для замещения освобождающейся ниши власти столицы приняли решение о выделении 0,5 миллиарда рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
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ЭкономикаТехнологииРоссия"Теремок" (сеть ресторанов быстрого питания)McDonald's CorporationСанкции в отношении России
 
 
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