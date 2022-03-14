Основатель "Теремка" усомнился в возможности повторить успех McDonald's
Основатель "Теремка" Гончаров: занять место McDonald's в России кому-либо проблематично
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРесторан сети "Теремок" на улице Новый Арбат в Москве
Ресторан сети "Теремок" на улице Новый Арбат в Москве
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Занять место McDonald's в России кому-либо будет проблематично, это связано как с низкими ценами в американской сети ресторанов, так и со сложной системой ее бизнеса, считает основатель российской сети "Теремок" Михаил Гончаров.
"Место McDonald's в России, конечно же, никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд в McDonald's всегда были экстремально низкие", - написал Гончаров на своей персональной странице "ВКонтакте".
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Он отметил, что McDonald's изначально спроектирован технологически "как бизнес для работы по экстремально низким ценам, это своего рода дискаунтер". "Вы же не ждете цен на продукты в "Азбуке Вкуса" таких же, как в "Магните"? Заметьте, что McDonald's именно спроектирован и именно технологически. Это не ситуация умных и не жадных руководителей, как пытаются представить "эксперты", - добавил Гончаров.
Он подчеркнул, что "Теремок" и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты McDonald's. "Просто потому что мы так как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга", - указал он.
"Все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие мер правительства", - написал основатель "Теремка", добавив, что пока необходимых для этого мер в РФ он не видит.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год. Он добавил, что для замещения освобождающейся ниши власти столицы приняли решение о выделении 0,5 миллиарда рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
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