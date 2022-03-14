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Турчак призвал ЕР готовить гуманитарную помощь для Мариуполя

Турчак призвал ЕР готовить гуманитарную помощь для Мариуполя - РИА Новости, 14.03.2022

Турчак призвал ЕР готовить гуманитарную помощь для Мариуполя

Секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак призвал коллег по партии готовить гуманитарную помощь для... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:56

2022-03-14T15:56

2022-03-14T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак призвал коллег по партии готовить гуманитарную помощь для Мариуполя, выразив уверенность, что в ближайшее время город будет освобожден."Коллеги, нужно готовиться на перспективу. Мы уверены в том, что в ближайшее время будет освобожден Мариуполь, где еще неделю назад началась настоящая гуманитарная катастрофа. После освобождения города предстоит огромный объем работы, потребуются колоссальные ресурсы, речь идет о сотнях тысяч жителей", - сказал Турчак в ходе совещания.По его словам, необходимо заранее формировать гуманитарный груз на эту территорию, в первую очередь речь идет о продуктах питания, воде и лекарствах."Подготовить автобусы для эвакуации, поскольку город сильно пострадал в результате уличных боев. Сформировать волонтерские бригады специалистов-медиков и ремонтных рабочих. И держать это все наготове, чтобы сразу после зачистки при первой возможности максимально оперативно завезти все это в город и оказать помощь людям", - добавил Турчак.

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мариуполь, в мире, андрей турчак, единая россия, украина