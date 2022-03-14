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Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях - РИА Новости, 14.03.2022
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Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях
Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях - РИА Новости, 14.03.2022
Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях
Китай продолжит исследования Луны в будущем с помощью миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые будут запущены к 2030 году. Об этом заявил главный... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:49
2022-03-14T11:49
россия-китай: главное
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луна
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МОСКВА, 14 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит исследования Луны в будущем с помощью миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые будут запущены к 2030 году. Об этом заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.Планируется, что "Чанъэ-6" доставит на Землю лунные образцы массой до 2 килограммов; задачей "Чанъэ-7" станет посадка на южном полюсе Луны и обнаружение местных природных ресурсов; "Чанъэ-8", работая во взаимодействии с "Чанъэ-7", проведет разведку возможностей использования лунных ресурсов, продолжил он.По словам У Вэйжэня, запуск зондов "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" ожидается примерно в 2025 году.Будущие миссии также включают разработку специального аппарата, который сможет совершать полеты от места посадки к лунным кратерам, чтобы помочь ученым искать следы воды. Если вода будет обнаружена, она может быть полезной для будущих пилотируемых полетов на Луну, отметил он.После 2030 года будет выполнена новая серия миссий, чтобы завершить строительство международной лунной исследовательской станции к 2035 году."Лунная исследовательская станция может также функционировать как пересадочный пункт для изучения Солнечной системы и даже дальнего космоса", - добавил он.
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китай, луна
11:49 14.03.2022
 

Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях

© AFP 2022 / STRЧанъэ-1, первый в стране лунный орбитальный аппарат, стартует с космодрома Сичан в провинции Сычуань
Чанъэ-1, первый в стране лунный орбитальный аппарат, стартует с космодрома Сичан в провинции Сычуань - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / STR
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МОСКВА, 14 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит исследования Луны в будущем с помощью миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые будут запущены к 2030 году. Об этом заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.
Планируется, что "Чанъэ-6" доставит на Землю лунные образцы массой до 2 килограммов; задачей "Чанъэ-7" станет посадка на южном полюсе Луны и обнаружение местных природных ресурсов; "Чанъэ-8", работая во взаимодействии с "Чанъэ-7", проведет разведку возможностей использования лунных ресурсов, продолжил он.
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По словам У Вэйжэня, запуск зондов "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" ожидается примерно в 2025 году.
Будущие миссии также включают разработку специального аппарата, который сможет совершать полеты от места посадки к лунным кратерам, чтобы помочь ученым искать следы воды. Если вода будет обнаружена, она может быть полезной для будущих пилотируемых полетов на Луну, отметил он.
После 2030 года будет выполнена новая серия миссий, чтобы завершить строительство международной лунной исследовательской станции к 2035 году.
"На будущей лунной станции будут работать несколько роверов и спускаемых аппаратов, а также лунная сеть связи для поддержки этого оборудования", - сообщил У Вэйжэнь.
"Лунная исследовательская станция может также функционировать как пересадочный пункт для изучения Солнечной системы и даже дальнего космоса", - добавил он.
 
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