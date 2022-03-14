https://ria.ru/20220314/luna-1778022932.html

Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях

Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях - РИА Новости, 14.03.2022

Конструктор программы КНР по исследованию Луны рассказал о будущих миссиях

Китай продолжит исследования Луны в будущем с помощью миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые будут запущены к 2030 году. Об этом заявил главный... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:49

2022-03-14T11:49

2022-03-14T11:49

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луна

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МОСКВА, 14 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит исследования Луны в будущем с помощью миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые будут запущены к 2030 году. Об этом заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.Планируется, что "Чанъэ-6" доставит на Землю лунные образцы массой до 2 килограммов; задачей "Чанъэ-7" станет посадка на южном полюсе Луны и обнаружение местных природных ресурсов; "Чанъэ-8", работая во взаимодействии с "Чанъэ-7", проведет разведку возможностей использования лунных ресурсов, продолжил он.По словам У Вэйжэня, запуск зондов "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" ожидается примерно в 2025 году.Будущие миссии также включают разработку специального аппарата, который сможет совершать полеты от места посадки к лунным кратерам, чтобы помочь ученым искать следы воды. Если вода будет обнаружена, она может быть полезной для будущих пилотируемых полетов на Луну, отметил он.После 2030 года будет выполнена новая серия миссий, чтобы завершить строительство международной лунной исследовательской станции к 2035 году."Лунная исследовательская станция может также функционировать как пересадочный пункт для изучения Солнечной системы и даже дальнего космоса", - добавил он.

https://ria.ru/20220228/raketa-nositel-1775566516.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, луна