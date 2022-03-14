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Россия пообещала быстро снять ковидные ограничения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.03.2022
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https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778164603.html
Россия пообещала быстро снять ковидные ограничения на границе с Белоруссией
Россия пообещала быстро снять ковидные ограничения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.03.2022
Россия пообещала быстро снять ковидные ограничения на границе с Белоруссией
Россия обещала максимально быстро снять ковидные ограничения на белорусско-российской границе, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:51
2022-03-14T21:51
распространение коронавируса
здоровье - общество
белоруссия
москва
россия
роман головченко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Россия обещала максимально быстро снять ковидные ограничения на белорусско-российской границе, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным."Сохраняющиеся ковидные ограничения на границе России с Беларусью - анахронизм, российская сторона пообещала максимально быстро их снять", - приводит слова Головченко Sputnik Беларусь.Белорусский премьер напомнил, что "решение об ограничении сухопутного сообщения (через белорусско-российскую границу – ред.) вводилось постановлением правительства России" на фоне пандемии коронавируса."Как мы были совсем недавно проинформированы, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в определенный бюрократический процесс. Но я сегодня попросил Михаила Владимировича Мишустина о том, чтобы сделать это быстро. Хотя есть полноценное авиационное, железнодорожное сообщение, тем не менее надо довести вопрос до конца. Он пообещал, что примет необходимые решения для того, чтобы это состоялось быстро. Потому что в данной ситуации это уже немного анахронизм. Особенно с учетом того, что сегодня в Москве даже ношение масок отменили", - подчеркнул белорусский премьер.
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здоровье - общество, белоруссия, москва, россия, роман головченко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
21:51 14.03.2022
 
Россия пообещала быстро снять ковидные ограничения на границе с Белоруссией

Премьер Белоруссии Головченко: Россия обещает быстро снять ковидные ограничения на границе

© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкИзмерение температуры у водителей на границе России и Белоруссии
Измерение температуры у водителей на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Олег Минеев
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Измерение температуры у водителей на границе России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Россия обещала максимально быстро снять ковидные ограничения на белорусско-российской границе, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Сохраняющиеся ковидные ограничения на границе России с Беларусью - анахронизм, российская сторона пообещала максимально быстро их снять", - приводит слова Головченко Sputnik Беларусь.
Белорусский премьер напомнил, что "решение об ограничении сухопутного сообщения (через белорусско-российскую границу – ред.) вводилось постановлением правительства России" на фоне пандемии коронавируса.
"Как мы были совсем недавно проинформированы, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в определенный бюрократический процесс. Но я сегодня попросил Михаила Владимировича Мишустина о том, чтобы сделать это быстро. Хотя есть полноценное авиационное, железнодорожное сообщение, тем не менее надо довести вопрос до конца. Он пообещал, что примет необходимые решения для того, чтобы это состоялось быстро. Потому что в данной ситуации это уже немного анахронизм. Особенно с учетом того, что сегодня в Москве даже ношение масок отменили", - подчеркнул белорусский премьер.
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