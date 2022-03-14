https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778014260.html

В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19

В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022

В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19

Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился более чем на 40 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:05

2022-03-14T11:05

2022-03-14T14:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился более чем на 40 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Кроме того, показатель госпитализации на 100 тысяч населения за минувшую неделю составил 24,9. Таким образом, он снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9 процента.Увеличение госпитализаций отметили в одном регионе страны.Всего за минувшие сутки в России выявили 41 055 новых случаев COVID-19, 2712 человек госпитализировали, 533 пациента скончались, выздоровели 105 243.

https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество