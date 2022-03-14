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В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778014260.html
В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19
В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022
В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19
Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился более чем на 40 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:05
2022-03-14T14:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился более чем на 40 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Кроме того, показатель госпитализации на 100 тысяч населения за минувшую неделю составил 24,9. Таким образом, он снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9 процента.Увеличение госпитализаций отметили в одном регионе страны.Всего за минувшие сутки в России выявили 41 055 новых случаев COVID-19, 2712 человек госпитализировали, 533 пациента скончались, выздоровели 105 243.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
11:05 14.03.2022 (обновлено: 14:43 14.03.2022)
 
В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 41,4 процента за неделю

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился более чем на 40 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 246,2 и снизился на 41,4 процента по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении.

Кроме того, показатель госпитализации на 100 тысяч населения за минувшую неделю составил 24,9. Таким образом, он снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9 процента.
Увеличение госпитализаций отметили в одном регионе страны.
Всего за минувшие сутки в России выявили 41 055 новых случаев COVID-19, 2712 человек госпитализировали, 533 пациента скончались, выздоровели 105 243.
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