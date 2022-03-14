11:05 14.03.2022 (обновлено: 14:43 14.03.2022)
В России резко снизился показатель заболеваемости COVID-19
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 41,4 процента за неделю
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился более чем на 40 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 246,2 и снизился на 41,4 процента по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении.
Кроме того, показатель госпитализации на 100 тысяч населения за минувшую неделю составил 24,9. Таким образом, он снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9 процента.
Увеличение госпитализаций отметили в одном регионе страны.
Всего за минувшие сутки в России выявили 41 055 новых случаев COVID-19, 2712 человек госпитализировали, 533 пациента скончались, выздоровели 105 243.