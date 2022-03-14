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В России за сутки госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022
В России за сутки госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19
Более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 15% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:03
2022-03-14T11:03
2022-03-14T11:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 15% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 14 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 712 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,0%", - сказали в оперштабе.Согласно сообщению, число госпитализаций выросло в 27 субъектах, снизилось - в 50, осталось без изменений в восьми регионах.За сутки в России выявлено 41 055 новых случаев COVID-19, умерли 533 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 41 055 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 533 человека", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, за сутки выздоровели 105 243 человека, или на 18,2% меньше по сравнению с 13 марта 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 41 055 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 15% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 14 марта 2022 года в Российской Федерации
: количество госпитализаций за сутки составило 2 712 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,0%", - сказали в оперштабе.
Согласно сообщению, число госпитализаций выросло в 27 субъектах, снизилось - в 50, осталось без изменений в восьми регионах.
За сутки в России выявлено 41 055 новых случаев COVID-19, умерли 533 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 41 055 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 533 человека", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, за сутки выздоровели 105 243 человека, или на 18,2% меньше по сравнению с 13 марта 2022 года.