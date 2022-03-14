https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778013456.html

В России за сутки госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022

В России за сутки госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19

Более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 15% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:03

2022-03-14T11:03

2022-03-14T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

россия

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коронавирусы

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 15% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 14 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 712 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,0%", - сказали в оперштабе.Согласно сообщению, число госпитализаций выросло в 27 субъектах, снизилось - в 50, осталось без изменений в восьми регионах.За сутки в России выявлено 41 055 новых случаев COVID-19, умерли 533 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 41 055 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 533 человека", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, за сутки выздоровели 105 243 человека, или на 18,2% меньше по сравнению с 13 марта 2022 года.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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