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В Болгарии заявили об экономическом харакири США - РИА Новости, 14.03.2022
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Америка ввела санкции и сделала себе харакири
В Болгарии заявили об экономическом харакири США - РИА Новости, 14.03.2022
Америка ввела санкции и сделала себе харакири
Соединенные Штаты, запретив импорт российских энергоресурсов, подставили под удар и себя, и Европу, пишет болгарская газета "Дума". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:19
2022-03-14T16:33
цены на нефть
джо байден
россия
иран
болгария
keystone
евросоюз
сша
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты, запретив импорт российских энергоресурсов, подставили под удар и себя, и Европу, пишет болгарская газета "Дума".По словам автора статьи Виктора Папазова, администрация президента Джо Байдена явно просчиталась насчет последствий таких санкций, ведь в Америке в основном добывают легкую нефть, в то время как местные НПЗ рассчитаны на ее смешивание с тяжелой. Основные поставщики тяжелой нефти — Венесуэла, Иран, Россия и Канада, напомнил он."Всем прекрасно известно, какие у США "дружеские отношения" с Венесуэлой и Ираном. За последние две недели на новый "дружеский уровень" перешли и отношения с Россией. Они уже достигли точки, в которой никогда не были", — отметил Папазов, добавив, что и в случае с Канадой все неоднозначно, так как сам же Байден приостановил строительство совместного нефтепровода Keystone Xl.Эксперт считает, что подобное положение дел способно привести к дефициту топлива и "поможет демократам с треском провалиться на выборах осенью". Тем не менее внесение Россией стран ЕС в список недружественных не сулит ничего хорошего как для Болгарии, так и для всей Европы, поскольку нехватка нефти может стать повсеместной.Автор материала также резко раскритиковал тех, кто утверждает, что готов платить больше, поскольку "это цена борьбы с Путиным". По мнению Папазова, США, возможно, справятся с таким дефицитом, а вот "богатая и избалованная" Европа обречена.США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия
иран
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цены на нефть, джо байден, россия, иран, болгария, keystone, евросоюз, сша, экономика
16:19 14.03.2022 (обновлено: 16:33 14.03.2022)
 
В Болгарии заявили об экономическом харакири США

"Дума": США совершили экономическое харакири, запретив импорт нефти из России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты, запретив импорт российских энергоресурсов, подставили под удар и себя, и Европу, пишет болгарская газета "Дума".
По словам автора статьи Виктора Папазова, администрация президента Джо Байдена явно просчиталась насчет последствий таких санкций, ведь в Америке в основном добывают легкую нефть, в то время как местные НПЗ рассчитаны на ее смешивание с тяжелой. Основные поставщики тяжелой нефти — Венесуэла, Иран, Россия и Канада, напомнил он.
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"Всем прекрасно известно, какие у США "дружеские отношения" с Венесуэлой и Ираном. За последние две недели на новый "дружеский уровень" перешли и отношения с Россией. Они уже достигли точки, в которой никогда не были", — отметил Папазов, добавив, что и в случае с Канадой все неоднозначно, так как сам же Байден приостановил строительство совместного нефтепровода Keystone Xl.
Эксперт считает, что подобное положение дел способно привести к дефициту топлива и "поможет демократам с треском провалиться на выборах осенью". Тем не менее внесение Россией стран ЕС в список недружественных не сулит ничего хорошего как для Болгарии, так и для всей Европы, поскольку нехватка нефти может стать повсеместной.
Автор материала также резко раскритиковал тех, кто утверждает, что готов платить больше, поскольку "это цена борьбы с Путиным". По мнению Папазова, США, возможно, справятся с таким дефицитом, а вот "богатая и избалованная" Европа обречена.
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США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.
Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Цены на нефтьДжо БайденРоссияИранБолгарияKeystoneЕвросоюзСШАЭкономика
 
 
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