https://ria.ru/20220314/kharakiri-1778103711.html

Америка ввела санкции и сделала себе харакири

В Болгарии заявили об экономическом харакири США - РИА Новости, 14.03.2022

Америка ввела санкции и сделала себе харакири

Соединенные Штаты, запретив импорт российских энергоресурсов, подставили под удар и себя, и Европу, пишет болгарская газета "Дума". РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:19

2022-03-14T16:19

2022-03-14T16:33

цены на нефть

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты, запретив импорт российских энергоресурсов, подставили под удар и себя, и Европу, пишет болгарская газета "Дума".По словам автора статьи Виктора Папазова, администрация президента Джо Байдена явно просчиталась насчет последствий таких санкций, ведь в Америке в основном добывают легкую нефть, в то время как местные НПЗ рассчитаны на ее смешивание с тяжелой. Основные поставщики тяжелой нефти — Венесуэла, Иран, Россия и Канада, напомнил он."Всем прекрасно известно, какие у США "дружеские отношения" с Венесуэлой и Ираном. За последние две недели на новый "дружеский уровень" перешли и отношения с Россией. Они уже достигли точки, в которой никогда не были", — отметил Папазов, добавив, что и в случае с Канадой все неоднозначно, так как сам же Байден приостановил строительство совместного нефтепровода Keystone Xl.Эксперт считает, что подобное положение дел способно привести к дефициту топлива и "поможет демократам с треском провалиться на выборах осенью". Тем не менее внесение Россией стран ЕС в список недружественных не сулит ничего хорошего как для Болгарии, так и для всей Европы, поскольку нехватка нефти может стать повсеместной.Автор материала также резко раскритиковал тех, кто утверждает, что готов платить больше, поскольку "это цена борьбы с Путиным". По мнению Папазова, США, возможно, справятся с таким дефицитом, а вот "богатая и избалованная" Европа обречена.США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220312/neft-1777812232.html

https://ria.ru/20220312/bolgary-1777829701.html

https://ria.ru/20220314/neft-1778010385.html

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иран

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сша

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, джо байден, россия, иран, болгария, keystone, евросоюз, сша, экономика