Америка ввела санкции и сделала себе харакири

16:19 14.03.2022 (обновлено: 16:33 14.03.2022)
В Болгарии заявили об экономическом харакири США
"Дума": США совершили экономическое харакири, запретив импорт нефти из России
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты, запретив импорт российских энергоресурсов, подставили под удар и себя, и Европу, пишет болгарская газета "Дума".
По словам автора статьи Виктора Папазова, администрация президента Джо Байдена явно просчиталась насчет последствий таких санкций, ведь в Америке в основном добывают легкую нефть, в то время как местные НПЗ рассчитаны на ее смешивание с тяжелой. Основные поставщики тяжелой нефти — Венесуэла, Иран, Россия и Канада, напомнил он.
"Всем прекрасно известно, какие у США "дружеские отношения" с Венесуэлой и Ираном. За последние две недели на новый "дружеский уровень" перешли и отношения с Россией. Они уже достигли точки, в которой никогда не были", — отметил Папазов, добавив, что и в случае с Канадой все неоднозначно, так как сам же Байден приостановил строительство совместного нефтепровода Keystone Xl.
Эксперт считает, что подобное положение дел способно привести к дефициту топлива и "поможет демократам с треском провалиться на выборах осенью". Тем не менее внесение Россией стран ЕС в список недружественных не сулит ничего хорошего как для Болгарии, так и для всей Европы, поскольку нехватка нефти может стать повсеместной.
Автор материала также резко раскритиковал тех, кто утверждает, что готов платить больше, поскольку "это цена борьбы с Путиным". По мнению Папазова, США, возможно, справятся с таким дефицитом, а вот "богатая и избалованная" Европа обречена.
США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.
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