https://ria.ru/20220314/kadyrov-1778126064.html

Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"

Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира" - РИА Новости, 14.03.2022

Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:56

2022-03-14T17:56

2022-03-14T17:56

общество

россия

рамзан кадыров

украина

европа

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и Запада, выливающейся сегодня в украинский кризис.Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на сайте главы и правительства Чечни."Вижу, что не все мои подписчики знакомы с политической повесткой, и решил, что вам будет полезно прочитать и понять, кто на самом деле агрессор в современном мире, как и почему Россия отстаивает свои интересы", - написал Кадыров.В статье Кадыров отметил, что "ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт", постарается донести до читателя, "что сейчас происходит на политической карте мира".

https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778123736.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

россия

украина

европа

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, рамзан кадыров, украина, европа, чеченская республика (чечня)