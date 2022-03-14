https://ria.ru/20220314/kadyrov-1778126064.html
Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"
Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира" - РИА Новости, 14.03.2022
Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:56
2022-03-14T17:56
2022-03-14T17:56
общество
россия
рамзан кадыров
украина
европа
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и Запада, выливающейся сегодня в украинский кризис.Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на сайте главы и правительства Чечни."Вижу, что не все мои подписчики знакомы с политической повесткой, и решил, что вам будет полезно прочитать и понять, кто на самом деле агрессор в современном мире, как и почему Россия отстаивает свои интересы", - написал Кадыров.В статье Кадыров отметил, что "ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт", постарается донести до читателя, "что сейчас происходит на политической карте мира".
https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778123736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, рамзан кадыров, украина, европа, чеченская республика (чечня)
Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"
Глава Чечни Кадыров написал статью "Крах однополярного мира" об отношениях России и Запада