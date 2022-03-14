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Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира" - РИА Новости, 14.03.2022
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Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"
Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира" - РИА Новости, 14.03.2022
Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:56
2022-03-14T17:56
общество
россия
рамзан кадыров
украина
европа
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и Запада, выливающейся сегодня в украинский кризис.Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на сайте главы и правительства Чечни."Вижу, что не все мои подписчики знакомы с политической повесткой, и решил, что вам будет полезно прочитать и понять, кто на самом деле агрессор в современном мире, как и почему Россия отстаивает свои интересы", - написал Кадыров.В статье Кадыров отметил, что "ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт", постарается донести до читателя, "что сейчас происходит на политической карте мира".
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общество, россия, рамзан кадыров, украина, европа, чеченская республика (чечня)
17:56 14.03.2022
 
Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"

Глава Чечни Кадыров написал статью "Крах однополярного мира" об отношениях России и Запада

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и Запада, выливающейся сегодня в украинский кризис.
Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на сайте главы и правительства Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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"Вижу, что не все мои подписчики знакомы с политической повесткой, и решил, что вам будет полезно прочитать и понять, кто на самом деле агрессор в современном мире, как и почему Россия отстаивает свои интересы", - написал Кадыров.
В статье Кадыров отметил, что "ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт", постарается донести до читателя, "что сейчас происходит на политической карте мира".
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ОбществоРоссияРамзан КадыровУкраинаЕвропаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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