https://ria.ru/20220314/instagram-1778088400.html

Звездный провал: кто из знаменитостей лишился подписчиков из Instagram

Звездный провал: кто из знаменитостей лишился подписчиков из Instagram - РИА Новости, 14.03.2022

Звездный провал: кто из знаменитостей лишился подписчиков из Instagram

В связи с ограничением доступа к Instagram на территории России звезды и блогеры были вынуждены перейти на других интернет-площадки. Знаменитости призвали... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:49

2022-03-14T15:49

2022-03-14T15:49

шоубиз

знаменитости

ольга бузова

анастасия ивлеева

полина гагарина

тимати (тимур юнусов)

егор крид

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В связи с ограничением доступа к Instagram на территории России звезды и блогеры были вынуждены перейти на других интернет-площадки. Знаменитости призвали поклонников подписаться на их профили в социальной сети "ВКонтакте", однако при этом заметно потеряли аудиторию.Одним из рекордсменов по количеству подписчиков в Instagram была Ольга Бузова – за ее аккаунтом следили более 23 миллионов пользователей. В "ВКонтакте" артистка продолжила размещать привычные публикации – она делится традиционными селфи и кадрами со съемок проекта "Звезды в Африке", но наблюдать за ней стало значительно меньше людей – 1,6 миллиона человек.Многие звезды-миллионники при переходе в VK не смогли даже близко подобраться к этим значениям. Так, за Анастасией Ивлеевой пока готовы следить только 263 тысячи пользователей, вместо 18,9 миллионов в Instagram.В похожей ситуации оказалась и Полина Гагарина – ее сообщество "ВКонтакте" на данный момент насчитывает почти 219 тысяч пользователей вместо 8,6 миллионов подписчиков в Instagram.Среди тех, кто лишился большей части аудитории, также оказалась Клава Кока – из 8 миллионов за ней на площадку в VK последовало 367 тысяч поклонников.У других знаменитостей дела обстоят чуть лучше: набрать заветный миллион пользователей "ВКонтакте" сумели Тимати (18 миллионов подписчиков в Instagram) и Егор Крид (14,7 миллионов подписчиков в Instagram).

https://ria.ru/20220314/instagram-1777998761.html

https://ria.ru/20220311/urgant-1777694764.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, анастасия ивлеева, полина гагарина, тимати (тимур юнусов), егор крид, шоу-бизнес