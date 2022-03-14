https://ria.ru/20220314/ikao-1778156308.html
ИКАО попросила Москву пояснить инициативу по арендованным самолетам
ИКАО попросила Москву пояснить инициативу по арендованным самолетам - РИА Новости, 14.03.2022
ИКАО попросила Москву пояснить инициативу по арендованным самолетам
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обратилась к России с просьбой предоставить подтверждение и разъяснение относительно инициативы двойной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:34
2022-03-14T20:34
2022-03-14T20:35
владимир путин
россия
международная организация гражданской авиации
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обратилась к России с просьбой предоставить подтверждение и разъяснение относительно инициативы двойной регистрации арендованных самолетов, ответа пока не получено, заявил РИА Новости представитель ИКАО."В ответ на некоторые опасения, которые были подняты в ИКАО странами ЕС, ИКАО обратилась к РФ с просьбой предоставить подтверждение и дополнительную информацию. До сих пор ответа получено не было", - сообщил агентству представитель организации.По его словам, в ИКАО настаивают на том, что двойная регистрация самолетов противоречит статье 18 Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), которая гласит, что "не может считаться действительным занесение воздушного судна в регистр более чем одного государства".Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, направленный на повышение устойчивости транспортного комплекса в условиях санкционного давления, предусмотрена возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, выдавать им российские сертификаты летной годности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По словам члена комитета СФ по экономполитике Александра Пронюшкина, закон направлен на поддержку транспортных компаний в области гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях введения рядом стран санкций, влияющих на их деятельность.Документом предусмотрена возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний, выдавать им российские сертификаты летной годности. Это позволит российским компаниям сохранить парк самолетов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация воздушных судов будет проводиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит профильное ведомство.
https://ria.ru/20220314/utair-1778094746.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, международная организация гражданской авиации, в мире, санкции в отношении россии
20:34 14.03.2022 (обновлено: 20:35 14.03.2022)
ИКАО попросила Москву пояснить инициативу по арендованным самолетам
ИКАО попросила Москву пояснить инициативу о двойной регистрации арендованных самолетов
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обратилась к России с просьбой предоставить подтверждение и разъяснение относительно инициативы двойной регистрации арендованных самолетов, ответа пока не получено, заявил РИА Новости представитель ИКАО.
"В ответ на некоторые опасения, которые были подняты в ИКАО странами ЕС, ИКАО обратилась к РФ
с просьбой предоставить подтверждение и дополнительную информацию. До сих пор ответа получено не было", - сообщил агентству представитель организации.
По его словам, в ИКАО настаивают на том, что двойная регистрация самолетов противоречит статье 18 Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), которая гласит, что "не может считаться действительным занесение воздушного судна в регистр более чем одного государства".
Президент России Владимир Путин
ранее подписал федеральный закон, направленный на повышение устойчивости транспортного комплекса в условиях санкционного давления, предусмотрена возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, выдавать им российские сертификаты летной годности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По словам члена комитета СФ по экономполитике Александра Пронюшкина, закон направлен на поддержку транспортных компаний в области гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях введения рядом стран санкций, влияющих на их деятельность.
Документом предусмотрена возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний, выдавать им российские сертификаты летной годности. Это позволит российским компаниям сохранить парк самолетов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация воздушных судов будет проводиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит профильное ведомство.