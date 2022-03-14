https://ria.ru/20220314/gosizmena-1778163142.html

Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене

Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене - РИА Новости, 14.03.2022

Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:35

2022-03-14T21:35

2022-03-14T21:35

происшествия

лефортовский суд г. москвы

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.Материал, судя по картотеке дел, был зарегистрирован 2 марта, в этот же день по нему было вынесено решение. В пресс-службе суда не смогли оперативно пояснить, что именно предприняла инстанция.Известно лишь, что фигурант дела о госизмене – россиянин по фамилии Абрамов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220314/safronov-1778062634.html

россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, лефортовский суд г. москвы, россия