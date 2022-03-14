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Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене - РИА Новости, 14.03.2022
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Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене
Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене - РИА Новости, 14.03.2022
Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:35
2022-03-14T21:35
происшествия
лефортовский суд г. москвы
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.Материал, судя по картотеке дел, был зарегистрирован 2 марта, в этот же день по нему было вынесено решение. В пресс-службе суда не смогли оперативно пояснить, что именно предприняла инстанция.Известно лишь, что фигурант дела о госизмене – россиянин по фамилии Абрамов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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происшествия, лефортовский суд г. москвы, россия
21:35 14.03.2022
 
Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене

Суд в Москве зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене Абрамова

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
Материал, судя по картотеке дел, был зарегистрирован 2 марта, в этот же день по нему было вынесено решение. В пресс-службе суда не смогли оперативно пояснить, что именно предприняла инстанция.
Известно лишь, что фигурант дела о госизмене – россиянин по фамилии Абрамов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:02
Суд назначил предварительное слушание по делу Сафронова на 21 марта
 
ПроисшествияЛефортовский суд г. МосквыРоссия
 
 
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