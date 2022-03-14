https://ria.ru/20220314/gosizmena-1778163142.html
Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене
Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене - РИА Новости, 14.03.2022
Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:35
2022-03-14T21:35
2022-03-14T21:35
происшествия
лефортовский суд г. москвы
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.Материал, судя по картотеке дел, был зарегистрирован 2 марта, в этот же день по нему было вынесено решение. В пресс-службе суда не смогли оперативно пояснить, что именно предприняла инстанция.Известно лишь, что фигурант дела о госизмене – россиянин по фамилии Абрамов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220314/safronov-1778062634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лефортовский суд г. москвы, россия
Суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене
Суд в Москве зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене Абрамова
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
Материал, судя по картотеке дел, был зарегистрирован 2 марта, в этот же день по нему было вынесено решение. В пресс-службе суда не смогли оперативно пояснить, что именно предприняла инстанция.
Известно лишь, что фигурант дела о госизмене – россиянин по фамилии Абрамов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.