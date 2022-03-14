14:10 14.03.2022 (обновлено: 14:31 14.03.2022)
На Украине подземное газохранилище получило повреждения из-за обстрела
Олишевское подземное газохранилище в Черниговской области повреждено из-за обстрела
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Олишевское подземное хранилище газа повреждено в Черниговской области в результате обстрела, сообщили в понедельник в "Нафтогаз Украина".
"В результате вражеского обстрела повреждено Олишевское подземное хранилище газа на Черниговщине… В здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта. Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. Сейчас на объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций", - говорится в сообщении "Нафтогаза" на официальном сайте компании. Всего на Украине 12 подземных газохранилищ общей вместимостью до 30 миллиардов кубометров. Вместимость Олишевского - около 0,3 миллиарда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.