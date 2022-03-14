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На Украине подземное газохранилище получило повреждения из-за обстрела - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/gazokhranilische-1778066034.html
На Украине подземное газохранилище получило повреждения из-за обстрела
На Украине подземное газохранилище получило повреждения из-за обстрела - РИА Новости, 14.03.2022
На Украине подземное газохранилище получило повреждения из-за обстрела
Олишевское подземное хранилище газа повреждено в Черниговской области в результате обстрела, сообщили в понедельник в "Нафтогаз Украина". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:10
2022-03-14T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
нафтогаз украины
черниговская область
природный газ
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Олишевское подземное хранилище газа повреждено в Черниговской области в результате обстрела, сообщили в понедельник в "Нафтогаз Украина"."В результате вражеского обстрела повреждено Олишевское подземное хранилище газа на Черниговщине… В здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта. Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. Сейчас на объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций", - говорится в сообщении "Нафтогаза" на официальном сайте компании. Всего на Украине 12 подземных газохранилищ общей вместимостью до 30 миллиардов кубометров. Вместимость Олишевского - около 0,3 миллиарда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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украина, в мире, нафтогаз украины, черниговская область, природный газ, ситуация в днр и лнр
14:10 14.03.2022 (обновлено: 14:31 14.03.2022)
 
На Украине подземное газохранилище получило повреждения из-за обстрела

Олишевское подземное газохранилище в Черниговской области повреждено из-за обстрела

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Олишевское подземное хранилище газа повреждено в Черниговской области в результате обстрела, сообщили в понедельник в "Нафтогаз Украина".
"В результате вражеского обстрела повреждено Олишевское подземное хранилище газа на Черниговщине… В здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта. Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. Сейчас на объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций", - говорится в сообщении "Нафтогаза" на официальном сайте компании. Всего на Украине 12 подземных газохранилищ общей вместимостью до 30 миллиардов кубометров. Вместимость Олишевского - около 0,3 миллиарда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреНафтогаз УкраиныЧерниговская областьПриродный газСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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