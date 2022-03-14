https://ria.ru/20220314/gaz-1778139268.html
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 14.03.2022
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" впервые с начала марта не стал бронировать на регулярном аукционе мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:06
2022-03-14T19:06
2022-03-14T19:18
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Газпром" впервые с начала марта не стал бронировать на регулярном аукционе мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 15 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Начиная с 3 марта, компания неизменно заказывала мощности магистрали на все предстоящие газовые сутки, также дозакупая еще часть на внутридневных аукционах. При этом "Газпром" дополнительно заказал еще 1,38 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью - с 22.00 мск 14 марта до 8.00 мск 15 марта.Компания все еще может забронировать "Ямал — Европу" на все предстоящие газовые сутки, воспользовавшись дополнительным аукционом, который состоится 4.30 мск, либо воспользоваться более краткосрочным бронированием в течение дня.
https://ria.ru/20220314/lukoyl-1778021358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, россия, ямал-европа (газопровод), европа, польша, газпром, природный газ
19:06 14.03.2022 (обновлено: 19:18 14.03.2022)
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу