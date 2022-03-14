https://ria.ru/20220314/gaz-1778139268.html

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 14.03.2022

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" впервые с начала марта не стал бронировать на регулярном аукционе мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:06

2022-03-14T19:06

2022-03-14T19:18

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Газпром" впервые с начала марта не стал бронировать на регулярном аукционе мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 15 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Начиная с 3 марта, компания неизменно заказывала мощности магистрали на все предстоящие газовые сутки, также дозакупая еще часть на внутридневных аукционах. При этом "Газпром" дополнительно заказал еще 1,38 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью - с 22.00 мск 14 марта до 8.00 мск 15 марта.Компания все еще может забронировать "Ямал — Европу" на все предстоящие газовые сутки, воспользовавшись дополнительным аукционом, который состоится 4.30 мск, либо воспользоваться более краткосрочным бронированием в течение дня.

https://ria.ru/20220314/lukoyl-1778021358.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, россия, ямал-европа (газопровод), европа, польша, газпром, природный газ